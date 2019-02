Dừng cướp phết ở lễ hội Hiền Quan vì an ninh không đảm bảo

Tối 16.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hiền Quan (huyện Tam Nông, Phú Thọ), cho biết trong ngày chính lễ hội cướp phết Hiền Quan năm nay sẽ không còn tiết mục cướp quả phết may mắn như mọi năm.

Theo ông Thanh, lễ hội phết Hiền Quan năm nay, xã Hiền Quan có chủ chương xây dựng và tổ chức lễ hội theo đề án lễ hội văn minh, an ninh đảm bảo. Phía xã đã thành lập ra 2 đội cướp phết để đảm bảo an ninh, trật tự. Tuy nhiên, trong ngày đầu của lễ hội 16.2 (12 tháng Giêng) người dân của các xã xung quanh tới xem hội phía bên ngoài đã lao vào cướp phết, gây rối an ninh trật tự của lễ hội.

Sau khi nắm bắt được tình hình, nên phía Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Tam Nông đã yêu cầu ban tổ chức lễ hội dừng tiết mục cướp phết trong ngày chính hội vào ngày 17.2 (ngày 13 tháng Giêng).

“Tiết mục đánh phết là điểm chính của hội Phết Hiền Quan, tuy phần cướp phết không được diễn ra trong ngày chính hội như thường niên nhưng phần rước kiệu, tế lễ, kéo quân vẫn sẽ được diễn ra như bình thường. Dù chúng tôi đã tổ chức các lớp an ninh rất kĩ lưỡng, tuy nhiên vẫn không có cách ngăn cản thanh niên ùa vào cướp phết. Phía xã cũng đồng tình dừng lại phần đặc biệt của lễ hội khi an ninh trật tự không được đảm bảo”, ông Thanh nói.