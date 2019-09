EVNNPC: Không ngừng vươn xa

50 năm - một chặng đường dài với biết bao nhiêu gian khổ và cả sự mất mát, hy sinh mà EVNNPC phải đối mặt. Nhưng chặng đường ấy cũng ghi dấu biết bao thành tựu to lớn có được nhờ nỗ lực, quyết tâm của toàn thể nhân viên.

Gian lao trong chiến tranh

Ngày 6.10.1969 ghi dấu mốc quan trọng khi Công ty Điện lực, tiền thân của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, được thành lập với quy mô nguồn điện và lưới điện nhỏ, lạc hậu. Càng khó khăn hơn khi công ty bị ảnh hưởng trực tiếp sự tàn phá của chiến tranh khốc liệt.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực không ngừng với tinh thần "vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu", cán bộ, nhân viên của công ty đã khôi phục các cơ sở điện lực bị tàn phá, đảm bảo dòng điện vận hành liên tục.

Những nỗ lực đó đã kết thành những thành quả đầu tiên. Sau 4 năm kể từ này thành lập, công ty đã đưa 12 lò hơi, 11 tổ máy vào vận hành nâng công suất từ 181 MW khi tiếp nhận lên 231 MW, phục hồi toàn bộ hệ thống lưới điện, cung cấp điện ổn định cho sản xuất và phục vụ sinh hoạt đời sống cho nhân dân miền Bắc.

Năm 1976, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Công ty Điện lực miền đã bắt tay vào thực hiện chủ trương phục hồi, mở rộng các cơ sở điện sẵn có ở các thành phố lớn, xây dựng mới đường dây 220kV đầu tiên ở miền Bắc tại Hà Nội. Đồng thời, chỉ đạo việc khảo sát, thi công Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Tính đến hết năm 1980, nguồn và lưới điện đáp ứng phụ tải của công nghiệp Trung ương đã tăng hơn 1,6 lần; công nghiệp địa phương tăng hơn 1,4 lần.

Việc hoàn thành và đưa vào sản xuất nhiều tổ máy mới đã khiến cho sản lượng điện của công ty liên tục được nâng cao lên hàng tỉ kWh do việc đưa vào vận hành nhiều tổ máy mới. Khi công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đi vào hoạt động cuối năm 1994 đã giúp tăng thêm 20% sản lượng điện cho hệ thống điện miền Bắc.

Đồng thời, công ty cũng thực hiện đưa điện vào miền Trung, giải quyết một phần tình trạng thiếu điện, vận hành đường dây 110kW đưa điện đến vùng sâu, vùng xa.

Trong giai đoạn 2000 - 2009, Công ty Điện lực 1 luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, đảm bảo cung ứng điện với mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10,3%-13%.

Dấu ấn trong đổi mới

Năm 2010, EVNNPC ra đời trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 1 và tiếp nhận trở lại các công ty điện lực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Việc chuyển đổi mô hình này đánh dấu một bước trưởng thành lớn trong sự phát triển của Tổng công ty.

Với những nỗ lực to lớn của mình, đến nay, EVNNPC đã được thu hoạch những “trái ngọt” đã dày công xây dựng, vun đắp suốt hàng chục năm qua.

EVNNPC là đơn vị có tốc độ tăng doanh thu cao nhất trong EVN với mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân những năm gần đây tăng từ 12 đến hơn 14%. Năm 2018, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty đạt 64,27 tỉ kWh với tốc độ tăng trưởng 12,1% , vượt 370 triệu kWh so với kế hoạch giao. Dự kiến cả năm 2019, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 71 tỉ kWh, tăng 10% so với năm 2018 và gấp 3 lần so với năm 2010.

Ngoài ấn tượng về tăng trưởng, EVNNPC là đơn vị tiên phong đi đầu toàn ngành về công tác điện nông thôn. Tính đến năm 2019, Tổng công ty đã phát triển lưới điện đến 100% số xã, số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,65%. Tất cả các xã biên giới đã được EVNNPC cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

Những nỗ lực đáng ghi nhận của EVNNPC còn được thể hiện qua sự cố gắng trong việc không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Năm 2018,

chỉ số hài lòng của khách hàng bình quân của Tổng công ty đạt mức cao trong toàn ngành với 8,01 điểm.

Nhận định được vai trò của việc nâng cao chất lượng các dịch vụ trong thời kỳ kinh tế phát triển và hội nhập, EVNNPC đã chủ trương thực hiện việc cải cách hành chính trong công tác phục vụ khách hàng, thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm chăm sóc khách hàng. Tất cả những nỗ lực trên của EVNNPC cùng hướng đến mục tiêu thực hiện phương châm “dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát” của toàn nghành điện.

Trải qua một chặng đường dài xây dựng và phát triển, “dòng điện” của sự quyết tâm, sáng tạo được hun đúc từ những người đi trước và truyền qua từng thế hệ cán bộ nhân viên của EVNNPC. Đây cũng chính là “vũ khí” để EVNNPC gánh vác sứ mệnh lịch sử Đảng và Nhân dân giao phó, tin cậy.