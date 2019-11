EVNNPC: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, hệ thống lưới điện của EVNNPC chịu nhiều diễn biến bất lợi và đột biến của thời tiết, nhưng vẫn đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân các tỉnh thành phía Bắc.

Tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm

Sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm 2019 đạt 52.623,5 tr.kWh, tăng 9,83% so với cùng kỳ và đạt 74,58% kế hoạch cả năm EVN giao. Thành phần CNXD chiếm tỷ trọng 63,15% và tăng 8,04% so với 9 tháng đầu năm 2018, thành phần QLTD chiếm 30,05% và tăng 12,89% so với 9 tháng đầu năm 2018.

Trong 9 tháng, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đều đạt theo quy định, chỉ số tiếp cận điện năng lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.802 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 5,57/7 ngày; giảm 1,43 ngày so với quy định.

Tính đến hết tháng 9.2019, đã có hơn 1,2 triệu khách hàng chuyển sang đăng ký nhận tin nhắn Zalo thay cho hình thức nhắn tin SMS, đạt 54% kế hoạch năm 2019. Đã có 631 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 5,76 MWp, dự kiến năm 2019 tổng công suất lắp đặt sẽ vào khoảng 7,5 MWp.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty đang triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử tại Công ty Điện lực Bắc Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc. Đến nay đã có 87 khách hàng hoàn tất việc cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử và 14 khách hàng đang trong quá trình tiếp nhận, giải quyết yêu cầu.

Tính đến hết tháng 9.2019, EVNNPC đã đưa vào vận hành 11 TTĐKX và điều khiển xa 99 TBA 110kV. Dự kiến đến hết năm 2019 sẽ đưa vào vận hành thêm 16 TTĐKX còn lại; tiếp tục cải tạo, chuyển đổi thêm 34 TBA đang vận hành thuộc 10 TTĐK sang không người trực.

Đã khởi công 49 dự án, hoàn thành đóng điện 46 dự án 110kV với năng lực tăng thêm 1345MVA và 232,42km ĐZ110kV. Hoàn thành đóng điện 315/335 dự án ĐTXD cải tạo lưới điện trung hạ thế năm 2019 tương ứng với 1.795/1.851 TBA phân phối. Tổng công ty đã chủ động phối hợp với UBND các tỉnh đẩy nhanh việc rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch lưới điện của các tỉnh để thực hiện triển khai các dự án đáp ứng quy hoạch, đồng thời đảm bảo đầu tư hiệu quả, tránh lãng phí.

Giải pháp hoàn thành chỉ tiêu 3 tháng cuối năm

Trong 3 tháng cuối năm 2019, Tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; Đẩy mạnh việc truyền thông thanh toán không dùng tiền mặt trên các phương tiện truyền thông; Tổ chức các hoạt động nhân tháng tri ân khách hàng và thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện".

EVNNPC phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 với sản lượng điện thương phẩm 70,5 - 70,8 tỉ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng cả năm 2019 ≤ 4,85%; Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 06 ngày...

Năm 2019 là năm ghi dấu một diện mạo mới của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đó là, kể từ tháng 6.2019 Tổng công ty đã đi vào hoạt động hoàn thiện theo mô hình tổ chức Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên theo quy định của Luật doanh nghiệp. Với mô hình quản lý mới, chức năng quản lý của Chủ tịch HĐTV và chức năng điều hành của Tổng giám đốc được tách bạch, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, đảm bảo kịp thời, đúng chức năng, đồng thời phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể.