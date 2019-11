EVNNPC tặng lá cờ Tổ quốc 54 mét vuông cho Đồn biên phòng Lũng Cú

Đồn Biên phòng Lũng Cú đóng trên địa bàn xã Ma Lé, H.Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, địa điểm cực Bắc của Tổ quốc. Đồn biên phòng Lũng Cú có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại biên phòng, bảo vệ trên 25 km đường biên giới với tổng số 26 cột mốc; và quản lý địa bàn 2 xã Ma Lé và Lũng Cú, H.Đồng Văn. Song song đó, cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn hỗ trợ địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nhiều năm qua, Đồn biên phòng Lũng Cú đã góp phần đảm bảo an ninh lưới điện vùng biên các xã giáp biên giới tỉnh Hà Giang.

Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ tại đồn biên phòng này, ông Thiều Kim Quỳnh đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú đang ngày đêm bảo vệ biên giới và chủ quyền của Tổ quốc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Ông Quỳnh cho biết, trong nhiều năm qua, EVNNPC đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ là một doanh nghiệp phân phối điện năng trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, cung cấp điện đến hầu hết các xã vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo và kéo điện ra huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, góp phần thực hiện tốt vai trò bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC cũng bày tỏ sự cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lũng Cú trong việc phối hợp chặt chẽ với Điện lực Đồng Văn nói riêng và Công ty Điện lực Hà Giang đảm bảo và bảo vệ an toàn, an ninh lưới điện đối với 11 xã và 2 thị trấn trên địa bàn H.Đồng Văn, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện an toàn cho bà con dân tộc nơi đây. Nhân dịp này, thay mặt EVNNPC, ông Quỳnh đã trao quà và lá cờ 54 m2 cho Đồn biên phòng Lũng Cú.

Đồn phó Đồn biên phòng Lũng Cú Văn Minh Hùng chân thành cảm ơn những động viên, chia sẻ của ông Thiều Kim Quỳnh và đoàn công tác EVNNPC và bày tỏ, chuyến thăm là nguồn động viên về tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ vùng biên cương.

Ông Văn Minh Hùng trao tặng lại cho ông Thiều Kim Quỳnh lá cờ Tổ quốc đã treo trên cột cờ Lũng Cú, và cho biết lá cờ được coi như là báu vật của Lũng Cú gắn với ý nghĩa 54 dân tộc anh em một nhà. Theo ông Hùng, lá cờ thiêng liêng này đã được treo trên cột cờ Lũng Cú, được tắm nắng và gió của vùng biên giới, đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú gìn giữ bầu trời và biên cương của Tổ quốc.