Gánh chè ngày bán 100 ly ở Hội An gây thương nhớ của cô chủ người Huế

Đúng vị chè Hội An xưa

Giữa nhan nhản nhà hàng, quán cà phê ở Hội An với lối kiến trúc cổ điển và phục vụ những loại đồ ăn đắt tiền, gánh chè cô Mai trở nên nổi bật vì không thể nào bình dị hơn.

Gánh chỉ có thêm chồng ghế nhựa nhỏ và một khoảng trống đủ rộng để khách ngồi thưởng thức chè. Ấy vậy mà chè cô Mai vẫn hấp dẫn không chỉ thực khách khi đến Hội An du lịch.

“Ghé quán ăn chè nì con”, giọng nói gốc Huế ngọt ngào của chủ gánh chè khi thấy tôi chần chừ làm tôi xiêu lòng vào ngồi ngay. Cô Nguyễn Thị Mai (57 tuổi, chủ gánh chè) tay thoăn thoắt múc chè cho khách, rảnh ra một xíu là quay sang tâm sự về gánh chè của mình.

Ngày Tết, 'sang chảnh' ăn thử huỳnh đế đệ nhất cua “Gánh chè này tới giờ cũng đã được 5 năm, cô là người gốc Huế nhưng chè và tàu hũ nấu theo người Hội An nên rất được lòng người dân ở đây. Cô gánh tìm chỗ nào thấy thuận tiện thì ngồi. Nhiều khi đang bán thì bị người ta đuổi mình lại kiếm chỗ khác. Cũng may là khách quen của cô muốn ăn thì đi vòng vòng là gặp được”, cô Mai nói.

Chị Bình, một người Hội An, vui vẻ nói: “Chị là người gốc Hội An, cứ chiều tối rảnh là ra đây đi dạo. Chè này thì phải nói là ngon, đúng vị chè Hội An cổ xưa. Món nào cô Mai nấu cũng ngon, hầu như món nào chị cũng thử qua rồi. Ăn dần thành thói quen, mỗi lần chị ăn cơm gà ở đầu hẻm kia rồi là đi lòng vòng tìm ăn chè của cô Mai”.

Chè bột lọc trân châu được chan thêm nước cốt dừa nên thơm và béo

Mỗi ngày bán 100-150 ly

Thực đơn của gánh chè cô Mai gồm có chè đậu đỏ, đậu xanh, đậu ngự, đậu đen, đậu trắng, hạt sen, bắp, thập cẩm, đặc biệt là chè bột lọc. Ngoài ra, cô Mai còn bán thêm tàu phớ, đậu hủ và trân châu rất được các du khách yêu thích.

Việt kiều Mỹ 'truy tìm' món Việt trên bản đồ số trong những chuyến đi rong Trong đó, chè bột lọc trân châu và tàu phớ là hai món thường bán hết rất nhanh và nhận được nhiều lời khen của thực khách. “Khách của cô toàn ăn hai ly trở lên chứ ít thấy ai ăn một ly cả”, cô Mai tự hào về món chè của mình.

Chè trân châu rất bắt mắt, hột chè dai ăn rất vui miệng, cô chủ còn cho thêm nước cốt dừa nên rất thơm và béo. Ăn thử một ly chè bột lọc trân châu mới hiểu tại sao chè lại được nhiều thực khách lựa chọn đến thế. Mỗi ly chè hay tàu phớ đều có giá chỉ 15.000 đồng, rất bình dân so với những món ăn ở thành phố du lịch Hội An nổi tiếng.

Hằng ngày cứ 16 giờ, cô Mai lại gánh chè ra phố, nhưng chỉ đến 19 giờ 30 là đã dọn hàng để về. Chỉ mở hơn ba tiếng đồng hồ nhưng mỗi ngày cô Mai bán được hơn 100 ly chè, có khi 150 ly.

Ly chè có giá 15.000 đồng nhưng gặp những bạn sinh viên hay học sinh thì cô chỉ lấy 10.000 đồng

Gánh chè của cô Mai luôn tấp nập thực khách ra vào Gánh chè của cô Mai luôn tấp nập thực khách ra vào

“Thực ra công việc này của cô cũng khá nhẹ nhàng, công đoạn chuẩn bị hay nấu chè vì làm quen rồi nên rất nhanh. Làm chủ một gánh chè nhỏ còn vui hơn là làm thuê cho người khác đó con”, cô Mai chia sẻ.

Anh Trần Anh Khoa (28 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) rất niềm nở khi tôi hỏi về món chè thập cẩm anh đang ăn: “Chè ở đây thì ngon, rẻ. Anh hay đến đây lắm, cũng hay ăn chè của cô Mai. Nhưng anh chỉ đi ăn một mình thôi, thế mới thích”.

Thuận tiện, ăn lạ miệng, giá cả phải chăng lại có thể vừa ăn vừa ngắm phố cổ Hội An lung linh ánh đèn, gánh chè của cô Mai luôn tấp nập thực khách ra vào.

Khách của cô Mai không chỉ là du khách ở khắp nơi đến mà còn là hàng quán quen thuộc của sinh viên và những bạn trẻ. “Thấy mấy đứa sinh viên cô thấy thương thương nên chỉ lấy 10.000 đồng/ly, mà cô lấy lén lén thôi chứ không người khác biết họ lại so bì”, cô Mai kể.