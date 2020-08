Giả báo tin từ thiện, vào tận nhà cướp tài sản của người phụ nữ bướu 'khổng lồ'

Một phụ nữ vào tận nhà bà Bùi Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, H.Châu Thành, Tiền Giang) giả vờ nói có người đến trao quà từ thiện rồi cướp sạch số tiền mà bà Nga dành dụm nhiều năm qua để thuốc thang, sinh hoạt.

Những ngày qua, cư dân mạng nổi sóng phẫn nộ về vụ việc bà Bùi Thị Thanh Nga, một phụ nữ phải mang khối bướu khổng lồ, bị kẻ gian vào tận nhà cướp tài sản

Gặp người phụ nữ nghèo mang bướu khổng lồ bị kẻ gian nhẫn tâm cướp sạch tài sản

Bất lực nhìn kẻ cướp giật hết tiền

Kể với PV Thanh Niên, bà Nga cho hay khoảng 6 giờ ngày 25.8, khi bà còn ở trên giường thì một phụ nữ lạ mặt tầm 50 tuổi bước vào hối thúc bà thay quần áo để chuẩn bị có một nhà hảo tâm từ TP.HCM ghé thăm trao tiền từ thiện. Vì khối bướu ở chân trái quá lớn, nặng hơn cả cơ thể nên bà Nga di chuyển rất khó khăn, chậm chạp. Người phụ nữ này xông vô đòi giúp giữ túi tiền bà Nga đang giữ bên người.

Bà Nga kiên quyết không đồng ý nhưng người phụ nữ đã nhanh tay giật lấy túi rồi đi ra xe máy tẩu thoát. Bà Nga chỉ biết ngồi đó nhìn theo kêu cứu trong vô vọng. Theo bà Nga, tổng cộng tài sản bị mất hơn 20 triệu đồng, gồm khoảng 9 triệu đồng tiền mặt, 100 đô la Úc, 50 USD và 4 chỉ vàng 18K.

Từ hôm bà Nga bị cướp toàn bộ tài sản, bà Nguyễn Thị Hồng (chị dâu thứ hai của bà Nga) cũng bỏ công việc để tới lui động viên em. “Vợ chồng tui cũng nghèo, ổng thì đi phụ hồ, còn tui thì tối ngày làm cỏ vườn, cắt cỏ cho bò… nên cũng đâu có tới lui thường xuyên mà chăm lo cho cha và em chồng.

Hôm cô Nga bị mất tiền, chồng tôi đi phụ hồ ngang nhìn vô nhà thấy xe máy màu đỏ đậu quay đầu xe ra ngoài nhưng ổng cũng không nghi ngờ gì mà đi luôn. Ổng chạy vừa tới chỗ làm thì mới hay tin cô Nga bị cướp. Thương lắm!”, bà Hồng buồn bã kể.

Chị Nga với bệnh tật ở chân nên không di chuyển được

Trích xuất camera tìm thủ phạm

Vụ cướp ác độc nói trên được cư dân mạng chia sẻ khá mạnh với mong muốn truy tìm bằng được thủ phạm nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra.

Trao đổi với PV ngày 27.8, Công an H.Châu Thành cho biết đã xác minh tin báo bị cướp tài sản của bà Nga và đang phối hợp với Công an xã Long Hưng trích xuất một số camera an ninh ở khu vực này để truy tìm thủ phạm.

Theo Công an xã Long Hưng, gia đình bà Nga thuộc diện hộ nghèo, bà sống cùng người em trai cũng làm phụ hồ và người cha già, cụ Bùi Văn Trước đã 86 tuổi (bị lãng tai). “Theo thời gian bà Nga trình báo bị cướp tại nhà thì cha bà đang đi mua thức ăn, người em trai đã đi làm và lúc ấy chỉ còn mỗi mình bà trong nhà”, đại diện Công an xã Long Hưng cho biết.

Tiếp xúc với PV, cụ Trước và bà Nga luôn rầu rĩ bởi gia cảnh quá bất hạnh còn gặp chuyện không may. Cụ Trước luôn miệng khuyên con đừng quá buồn tủi vì “của đi thay người”, nhưng chính cụ lại nước mắt lưng tròng.