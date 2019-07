Gia cảnh khốn khó của vợ chồng thiệt mạng trong vụ sập mố cầu ở Thanh Hóa

Vào lúc 15 giờ ngày 4.7, thi thể vợ chồng anh Nguyễn Như Thắng và chị Nguyễn Thị Tâm (cùng 46 tuổi, ngụ tại thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) mới được khâm liệm, sau hơn 10 giờ bị tử vong vì phải chờ các con đi làm ăn xa về chịu tang.

Trong ngôi nhà cấp bốn ở thôn Cao Bắc, nằm lọt thỏm trong Khu kinh tế Nghi Sơn, hàng trăm người thân, người dân đã đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Tất cả đều tiếc thương cho vợ chồng anh Thắng, bao năm vất vả, chạy đôn chạy đáo nuôi 4 người con khôn lớn, chưa một ngày nghỉ ngơi đã thiệt mạng vì gặp nạn.

Anh Nguyễn Minh Tân (là anh họ của nạn nhân Nguyễn Như Thắng), cho biết vụ việc xảy ra quá đột ngột khiến ai cũng đau buồn.

“Mấy hôm nay biển động nên cô chú ấy không đi mua hải sản. Rạng sáng nay, nghĩ sau bão bà con sẽ đi biển, nên cô chú ấy đi xe máy, chở theo mấy khay nhựa rồi vào Nghệ An theo tuyến đường ven biển để mua hàng. Không ngờ, đến cầu Yên Hòa thì gặp nạn. Lúc cô chú ấy đi, là thời điểm trên địa bàn xã có mưa lớn kèm theo gió lớn. Chắc do mưa to, khuất tầm nhìn nên không thể phát hiện đường bị sụt. Cả hai vợ chồng đều ra đi. Khổ thân quá”, anh Tân nói.