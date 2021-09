Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM: ‘Cơ hội hồi sinh từ chiếc máy siêu âm’

Cuối tháng 8.2021, Trung tâm hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Dược (Bệnh viện ĐHYD) TP.HCM tiếp nhận 01 máy siêu âm. Máy có tích hợp bánh xe chắc chắn, dễ dàng di chuyển trên mặt sàn phẳng. Tuy nhiên, mặt sàn tại trung tâm hồi sức tích cực xây dựng dã chiến mới chỉ đổ bê tông, chưa kịp làm hoàn thiện. Xót máy bị đẩy trên bề mặt gập ghềnh, các y bác sĩ tại đây đã nhanh trí “chế” một chiếc xe đẩy có lót nệm để giảm xóc và di chuyển máy êm ái hơn.

Cơ hội hồi sinh cho người bệnh từ những chiếc máy siêu âm

PGS-TS-BS.Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện ĐHYD TP.HCM cho biết những máy siêu âm Doppler cao cấp đang rất được “cưng” tại đây. Không chỉ có “xe riêng”, nhiều máy còn được các y bác sĩ cẩn thận dán decal để bảo vệ khỏi trầy xước. Bởi những trang thiết bị y tế cao cấp, hiện đại này góp phần quan trọng vào việc cứu sống các bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền ở giai đoạn nặng, bên cạnh đội ngũ giỏi chuyên môn và quy trình điều trị chuẩn mực.

“Thời điểm này, các máy siêu âm Doppler đa năng để phục vụ cho công tác điều trị Covid đối với chúng tôi còn quý hơn cả vàng”- bác sĩ Bắc chia sẻ.

Máy siêu âm Doppler màu hỗ trợ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, giúp chẩn đoán chuyên sâu chuẩn xác nhất

Gần 30 năm gắn bó với sứ mệnh cứu người, chưa bao giờ, bác sĩ Bắc và những đồng nghiệp đối diện với một đợt dịch bệnh khốc liệt đến thế. Tính đến hết ngày 22.9, cả nước đã ghi nhận hơn 718.963 ca nhiễm Covid-19, trong số đó có rất nhiều người đã mãi mãi không thể trở về với gia đình chỉ trong đợt bùng phát thứ 4 này. Theo Bộ Y Tế, trung bình một bác sĩ, điều dưỡng tại TP.HCM phải chăm sóc từ 140-150 người bệnh mỗi ngày. Họ thường xuyên phải trực cấp cứu 12 giờ mỗi ngày, làm việc liên tục từ 10-12 tiếng trong điều kiện áp lực vì số lượng bệnh nhân nhập viện quá lớn, nguy cơ lây nhiễm luôn tiềm tàng.

Nhưng với đội ngũ y bác sĩ, đó chỉ là những thứ rất nhỏ nhặt so với gánh nặng và sự dằn vặt khi buộc phải chấp nhận bị mất một bệnh nhân vào tay tử thần Covid-19. Nhiều bệnh nhân còn trẻ, nhập viện không triệu chứng nhưng có thể chuyển nặng ngay sau đó không lâu. Nguyên nhân một phần là do họ có bệnh nền nhưng chưa phát hiện, dẫn đến can thiệp muộn.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở người có bệnh nền tim mạch chiếm hơn 11%, tiếp đó là tiểu đường với hơn 8,3%, trong khi ở người bình thường con số này là khoảng 1%. Đối với các bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền, không chỉ tỷ lệ tử vong cao hơn mà bệnh còn tiến triển rất nhanh chóng. Do đó, việc xác định sớm tình trạng của họ để đưa ra các phương án điều trị kịp thời trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC), phương pháp cận lâm sàng chẩn đoán tình trạng tim và phổi qua siêu âm Doppler đa năng sẽ giúp đánh giá chức năng van và dòng chảy nội tim của bệnh nhân Covid-19 một cách hiệu quả. Trong hỗ trợ điều trị Covid-19, đây được xem là phương pháp xác định tình trạng của bệnh nhân nhanh chóng và chính xác nhất, nhất là những ca nhiễm Covid-19 nặng, phải thở máy. Điều này lý giải lý do vì sao các bác sĩ tại Bệnh viện ĐHYD TP.HCM lại “cưng” những chiếc máy siêu âm Doppler đến vậy.

Nỗ lực chung tay từ những doanh nghiệp trách nhiệm

Biết được mong muốn và nỗi vất vả của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện ĐHYD TP.HCM, bà Lưu Thị Thanh Mẫu - CEO của Phuc Khang Corporation , ngay lập tức quyết định tài trợ cho bệnh viện 04 chiếc máy siêu âm Doppler màu chất lượng cao.

Trong quá trình trao tặng thiết bị, bà Mẫu luôn trăn trở và tìm hiểu nhu cầu thực tế của bệnh viện để lựa chọn các thiết bị vừa cao cấp vừa đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của bệnh viện cũng như đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài của thiết bị. Với sự cố vấn từ các chuyên gia về thiết bị y tế, bà Mẫu đã lựa chọn và trao tặng cho bệnh viện ĐHYD TP.HCM 04 chiếc máy siêu âm Doppler chất lượng cao. Trong đó, có 01 máy siêu âm Doppler đa năng Logiq E10s cao cấp, hiện đại nhất thế giới hiện nay được trang bị phần mềm rất sâu như siêu âm đàn hồi, tính năng Navigation (định vị), tích hợp trí thông minh nhân tạo AI cùng công nghệ tạo hình chùm tia kỹ thuật số giúp phân tích chất lượng hình ảnh vượt trội, góp phần rất lớn cho các bác sĩ trong việc chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân Covid-19 được nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Ngoài hỗ trợ việc điều trị các bệnh liên quan đến tim mạch, máy siêu âm đa năng còn giúp tầm soát được các bệnh lý về não và tình trạng thai nhi, là món quà có giá trị hiệu dụng vừa tức thời vừa lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cho bệnh viện.

Đây chính là điểm khác biệt trong nỗ lực đồng hành của Phuc Khang Corporation: dựa trên tinh thần “Thấu hiểu”. Thay vì trao tặng những sản phẩm sẵn có, Phuc Khang Corporation luôn tìm hiểu nhu cầu của người nhận và trao đúng thứ mà họ cần.

“Khi tặng quà cho người mình yêu thương, chúng ta đều luôn cố gắng tặng đúng món quà mà đối phương yêu thích thì lúc đó món quà mới có giá trị. Những máy siêu âm này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến với Covid-19 hiện nay mà còn có giá trị sử dụng lâu dài về sau này”, bà Thanh Mẫu trải lòng.

Mới đây, Phuc Khang Corporation đã trao tặng 4 máy siêu âm cho BV ĐHYD TP.HCM

Ngay khi đại dịch bùng phát, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu đã luôn trăn trở làm thế nào để đồng hành cùng thành phố đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Cũng từ đó, chiến dịch “Trái tim xanh tình nguyện” ra đời với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng, hướng đến hoạt động cụ thể như hỗ trợ chăm lo cuộc sống của người dân trên địa bàn TP, và thiết thực hơn là trao tặng thiết bị y tế đến bệnh viện tuyến đầu, nơi các y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu khốc liệt với giặc Covid-19 để giành giật mạng sống cho các bệnh nhân.

Ngoài tài trợ máy siêu âm Doppler cao cấp cho bệnh viện ĐHYD TP.HCM, Phuc Khang Corporation sẽ tiếp tục trao tặng thiết bị y tế tại 7 bệnh viện khác trên địa bàn TP.HCM cũng như sẽ có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ linh hoạt, nắm bắt đúng nhu cầu của người nhận với triết lý “Cho đi trong yêu thương” và “Trao tặng vô điều kiện”. Thông qua chiến dịch lần này, Phuc Khang Corporation mong muốn tạo sự kết nối, lan tỏa sức mạnh xã hội, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 để nhanh chóng đưa các bệnh nhân trở về với gia đình, đưa cuộc sống yên bình trở lại với cộng đồng.