Giận vợ đốt nhà, cháy luôn 4 nhà hàng xóm

Theo chia sẻ, anh chồng khai nhận, do buồn chuyện vợ con bỏ nhà đi nên sau khi nhậu say đã châm lửa đốt nhà của mình. Do đêm khuya, các hộ dân xung quanh đều ngủ say, đến khi phát hiện thì đám cháy lan nhanh 4 căn nhà bên cạnh. Tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. May không có thiệt hại về người. Cư dân mạng bức xúc: “Cho dù buồn thì vợ chồng cũng không nên lan tỏa nỗi buồn sang nhà hàng xóm”.