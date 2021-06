Giữa tâm dịch Bắc Giang, chiến sĩ công an giúp nông dân tiêu thụ dưa hấu

Những ngày này, trên cánh đồng của huyện Yên Dũng (Bắc Giang), dưa hấu của nông dân đang bắt đầu vào vụ thu hoạch chính.

Để chung tay hỗ trợ bà con nông dân, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Yên Dũng đã cùng nhau ra ruộng để hỗ trợ bà con thu hoạch, tiêu thụ dưa hấu...

Công an huyện Yên Dũng cùng nhau gánh dưa hấu từ ruộng lên điểm tập kết

Đống dưa hấu vừa mới được thu hái tại ruộng chuẩn bị cân Ảnh: Thương Phạm

Các chiến sĩ truyền tay nhau từng quả dưa để tiến hành cân Ảnh: Thương Phạm

Một cán bộ Đoàn Thanh niên Công an huyện Yên Dũng cho biết ngay trong ngày đầu tiên, công an huyện Yên Dũng đã thu hái và tiêu thụ hộ bà con nông dân gần 3 tấn dưa hấu và dưa lê. Số dưa trên, một phần được vận chuyển về Khu công nghiệp Quang Châu để ủng hộ công nhân đang phải cách ly, nghỉ việc. Một phần được bổ sung vào bếp ăn của cán bộ chiến sĩ công an huyện - những người cũng đang ngày đêm căng mình chống dịch trên tuyến đầu.