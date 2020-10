Gói hỗ trợ canh tác của Bayer đến với bà con Nông dân ĐBSCL

Gói hỗ trợ nông dân ĐBSCL canh tác thuận lợi đi vào canh tác

Trong khuôn khổ dự án “Better Farms, Better Lives” (tạm dịch: Canh tác thuận lợi hơn, Cuộc sống tốt đẹp hơn), do Bayer Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Tăng trưởng châu Á - Grow Asia, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) và mạng lưới của TTKNQG tại tỉnh Bến Tre, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN và PTNT) thực thiện, ngày 16.10.2020 vừa qua, Ban dự án đã tổ chức buổi tập huấn, trao tặng các Gói hỗ trợ Canh tác Thuận lợi tới 100 nông hộ đầu tiên tại tỉnh Bến Tre, kế tiếp là các tỉnh lân cận thuộc khu vực ĐBSCL. Gói hỗ trợ giúp người dân phục hồi và duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn do Covid-19 và hạn mặn gây ra.

Đại diện nông dân ĐBSCL nhận Gói hỗ trợ canh tác thuận lợi của Bayer

Là một nông dân được nhận sự hỗ trợ từ dự án, anh Phạm Thành Tri, ấp 3, xã Sơn Đông, tỉnh Bến Tre chia sẻ: “Mặc dù vụ mùa năm nay bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 và hạn mặn nhưng tôi và những nông dân khác tại Bến Tre đang nỗ lực để sớm khôi phục sản xuất để kịp phục vụ cho tết Nguyên Đán sắp tới. Sự giúp đỡ và các chương trình tập huấn của Bayer và TTKNQG giúp chúng tôi duy trì và phục hồi vườn cây và có thêm kiến thức về canh tác bền vững, thân thiện với môi trường”.

Nông dân Phạm Thành Tri trình bày thiệt hại của vườn bưởi trước tác động của hạn mặn và khả năng phục hồi khi nhận được sự hướng dẫn từ TTKNQG và Gói hỗ trợ canh tác thuận lợi của Bayer

Kể từ khi khởi động vào tháng 9 tại tỉnh Đồng Nai, Bayer và TTKNQG đã tổ chức các buổi tập huấn dành riêng cho giảng viên khuyến nông tại các tỉnh thuộc dự án. Trong thời gian tới, chương trình hướng đến việc triển khai các lớp đào tạo trực tiếp cho 20.000 nông hộ và lớp đào tạo trực tuyến cho 60.000 nông hộ khác để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp.

Ông Nguyễn Viết Khoa, Trưởng phòng Đào tạo Huấn luyện, TTKNQG chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao đóng góp của Bayer vào sự phục hồi và phát triển bền vững tại tỉnh Bến Tre nói riêng, và các tỉnh thuộc ĐBSCL nói chung. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Bayer để thúc đẩy và chuyển giao những giá trị tích cực của dự án đến với cộng đồng nông dân địa phương”.

Ông Nguyễn Viết Khoa, Trưởng phòng Đào tạo và Huấn luyện, TTKNQG cập nhật tiến độ các khóa đào tạo ToT và ToF của dự án “Better Farms, Better Lives”

Lao động nữ là đối tượng được ưu tiên hỗ trợ tiếp cận với các nguồn lực và kiến thức cần thiết, giúp họ tăng cường năng lực phòng chống dịch Covid-19 và kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xung quanh.

Nỗ lực đưa nông nghiệp bền vững lên một tầm cao mới

Từ ngày 25.9 đến 13.10 Bayer đã tổ chức Đối thoại trực tuyến về tương lai của ngành Nông nghiệp, sự kiện vốn được thực hiện dưới hình thức trực tiếp trong những năm trước. Năm nay, sự kiện tập trung vào các chủ đề, từ cam kết của Bayer về cung cấp và đổi mới công nghệ nhằm hỗ trợ nông dân canh tác bền vững hơn, tới những thách thức mà ngành nông nghiệp đang phải đối mặt sau đại dịch Covid-19 như vấn đề đảm bảo an ninh lương thực và chuỗi cung ứng.

Ông Liam Condon, Chủ tịch nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer nhận định về các cam kết bền vững của Bayer: “Đặc biệt trong những thời điểm đầy thách thức, trách nhiệm của chúng tôi là giúp đảm bảo an ninh lương thực và giảm thiểu tác động đến môi trường. Chúng tôi cũng cần giúp nông dân làm điều tương tự bằng cách cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ cần thiết để họ có thể sản xuất đủ lương thực trong khi sử dụng ít tài nguyên hơn và quan tâm đến môi trường hơn. Chìa khóa của điều này nằm ở sự sáng tạo và đây là những gì chúng tôi đang tiếp tục hướng tới”.

Dự án “Canh tác thuận lợi hơn, Cuộc sống tốt đẹp hơn” và chuỗi sự kiện Đối thoại về tương lai của ngành Nông nghiệp chỉ là một phần trong sứ mệnh to lớn của Bayer nhằm hỗ trợ các nông hộ nhỏ công cụ và kiến thức cần thiết, đáp ứng các mục tiêu về phát triển bền vững. Trước những thách thức toàn cầu về môi trường và xã hội, việc phát triển và hỗ trợ chuyển giao công nghệ vẫn là yếu tố cốt lõi trong tầm nhìn của Bayer nhằm tạo ra một tương lai không còn đói nghèo cho tất cả mọi người.