Hai học sinh Bình Định nhặt được vàng, nộp cho trường để trả lại người đánh rơi

Từng là công an, cán bộ đoàn gương mẫu, Mang vướng vào đường dây gieo rắc "cái chết trắng". Ba mẹ Mang đổ sụp, nhìn con mình đối diện án tử khi vụ sản xuất ma túy của ông trùm Văn Kính Dương bị đưa ra xét xử.

Tiếp nối chương trình 'Kết nối yêu thương - Hiến máu nhân đạo 2019', vào ngày 8.5.2019, Quỹ 'Vì cuộc sống tươi đẹp' đã triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2019 tại Tòa nhà Hùng Dương, Đại Lộ Lê Nin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vài năm qua, đoạn đường hơn 2 km từ ngã tư 550 đến gần vòng xoay An Phú (thuộc tỉnh lộ ĐT743, nằm trên địa bàn 2 thị xã Dĩ An và Thuận An, tỉnh Bình Dương) xuống cấp nghiêm trọng.