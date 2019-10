Hàng trăm xe tay ga bị 'bỏ quên' không ai chịu lấy ở sân bay Tân Sơn Nhất

Những chiếc xe này đang được đơn vị giữ xe của nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất là Công ty Cổ phần đầu tư TCP xếp thành 3 dãy tại lầu 5 của bãi giữ xe với đủ loại, từ cà tàng đến tay ga đắt tiền.

Dù ngay sau thẻ xe có in thời hạn giữ xe của bãi giữ xe trong nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất là 30 ngày, nhưng thực tế có nhiều người để vài tháng, thậm chí cả năm mới tới nhận hoặc bỏ luôn.

Bụi bám đầy hàng trăm xe máy bị bỏ quên ở sân bay Tân Sơn Nhất Thông thường, công ty sẽ kiểm tra trên hệ thống, xe nào để quá 2-3 tháng mà không có người tới nhận, tùy tình trạng, công ty sẽ di dời lên khu vực riêng biệt để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ như: tháo bình ác quy, rút hết xăng, bố trí các bình chữa cháy, tổ chức những ca trực tăng cường an ninh.

Dù đã nhiều lần gửi công văn lên các cấp chính quyền như: Sở Tài chính TP.HCM, UBND và Công an Q.Tân Bình nhưng hiện hướng xử lý chưa được thông suốt nên bãi giữ xe vẫn phải lưu giữ những xe này tại khu vực cách ly.

Bãi xe nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất có tổng diện tích sàn 67.000m2, gồm 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 5 tầng nổi và 1 tầng mái. Nhà xe được trang bị 150 camera giám sát khu vực nhằm đảm bảo an ninh và vận hành hiệu quả Vũ Phượng Hiện nhà xe đang phải giữ 220 xe quá hạn mà người gửi không đến nhận. Trong đó có những xe đã gửi được hơn 1 năm Vũ Phượng Các xe để lâu thường bị xẹp lốp Vũ Phượng

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Vận hành, Công ty CP đầu tư TCP cho biết, xe mà khách gửi lâu không đến lấy tiềm ẩn các nguy cơ về an toàn cháy nổ, chiếm giữ một không gian đối với diện tích giữ xe của nhà xe và nhà tốn xe chi phí bảo đảm an toàn xe của khách.

"Có những khách lâu khách mới quay lại lấy xe thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo xe vẫn sạch sẽ, hạn chế sự xuống cấp của xe. Tất cả đều gây khó khăn cho công tác quản lý. Những xe lưu giữ tại bãi xe chất lượng không tốt, tuổi đời lâu nên các công tác về bảo đảm chất lượng xe, an ninh an toàn, đặc biệt là công tác an toàn phòng cháy được đề cao, mỗi tháng các xe này đều được xịt rửa nước 1 lần", ông Tuấn nói.

Cũng theo đại diện công ty, có những trường hợp gửi xe 1 năm sau mới quay lại lấy nhưng vì số tiền gửi xe cao hơn giá trị chiếc xe nên bỏ luôn. Nhưng với những xe tay ga đắt tiền, người dân sẵn sàng bỏ tiền triệu để nhận lại xe về.

Có những trường hợp gửi xe 1 năm sau mới quay lại lấy nhưng vì số tiền gửi xe cao hơn giá trị chiếc xe nên bỏ luôn Vũ Phượng Xe để lâu buộc phải tháo bình ác quy, hệ thống điện để phòng chống cháy nổ Vũ Phượng Quảng cáo Những chiếc xe dù được bảo quản cẩn thận nhưng vì quá lâu không có người đến nhận nên không tránh được tình trạng hư hỏng Vũ Phượng Việc gửi xe quá thời hạn luôn gây khó khăn cho bãi giữ xe sân bay, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết Vũ Phượng