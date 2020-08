Hạnh phúc sau những chuyến bay hồi hương

Cảm xúc dâng trào khi trở về đất mẹ

Đó là những dòng tâm sự đầy cảm xúc của người mẫu Nguyễn Minh Tú ngay khi chị đặt chân về Việt Nam sau nhiều tháng mắc kẹt tại đảo Bali (Indonesia) vì dịch Covid-19 bùng phát. Minh Tú là 1 trong số 210 công dân Việt Nam từ Indonesia về nước trên chuyến bay của Hãng hàng không Vietjet trong ngày 29.7.

Chia sẻ trên facebook của mình, Minh Tú viết: “Mới đây đã gần 5 tháng, ở Bali, tuy Tú vẫn cố gắng giữ cho mình sự lạc quan và tích cực nhất có thể nhưng cảm xúc khi đặt chân về được đến Việt Nam, hít thở bầu không khí quen thuộc, nghe những tiếng nói quen thuộc từ lúc mình mới lọt lòng thật sự thiêng liêng và xúc động lắm.

Tú xin được gửi đến các anh/chị là cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, các thành viên tổ bay của VietJet Air trên chuyến bay mang số hiệu VJ2432 và các cán bộ y tế tại khu cách ly ở Trung đoàn 926 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất”.

Phi hành đoàn Vietjet bắt đầu một chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước

Tâm trạng xúc động của Minh Tú cũng là tâm trạng chung của gần 10.000 công dân từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã trở về Việt Nam trên các chuyến bay của Vietjet. Rất nhiều người đã không ngăn được dòng nước mắt tuôn trào khi lời bài hát Hello Viet Nam vang lên lúc tàu bay hạ cánh.

“Mong ước đến ngày trở về. Lòng tôi yêu mến Việt Nam. Lòng tôi vang tiếng Việt Nam. Lòng tôi xin chào Việt Nam. Tôi đã bật khóc khi nghe những ca từ đó lúc tàu bay hạ cánh. Cảm xúc dâng trào trong tôi khi trở về đất mẹ. Nếu không có Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Hãng hàng không Vietjet, có thể giờ này tôi vẫn bị kẹt lại bên đó. Tôi thật sự cảm ơn các anh chị ở Đại sứ quán và phi hành đoàn Vietjet”, một hành khách vừa trở về từ Myanmar trên chuyến bay của Vietjet ngày 30.7 xúc động.

Những dòng tâm sự đầy xúc động trên facebook của người mẫu Minh Tú sau khi trở về nước trên chuyến bay của Vietjet

Niềm vui từ giọt nước mắt hạnh phúc Mặc dù những chuyến bay vào vùng có dịch luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nhưng đội ngũ phi công, tiếp viên Vietjet đều xác định đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm đối với hành khách - những người đã gửi gắm niềm tin vào hãng trong nhiều năm qua. Ngoài ra, họ đều rất yên tâm bởi để những chuyến bay hồi hương an toàn, Vietjet đã thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch cho toàn bộ tổ bay và hành khách. Yudhie Harianto, phi công thực hiện chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam từ Indonesia, cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Ngoài những vật dụng theo quy định an toàn bay, chúng tôi còn mang thêm rất nhiều khẩu trang chuẩn bị cho cả hành khách trên chuyến bay”.

Tất cả phi hành đoàn, hành khách và tàu bay đều được khử trùng sau khi hạ cánh

Sau mỗi chuyến bay hồi hương, niềm vui cua phi hành đoàn chính là nụ cười, là giọt nước mắt hạnh phúc của hành khách. “Do nhiều tháng kẹt giữa bão dịch, hành khách chỉ cần bước chân lên được tàu bay là họ đã gửi lời cảm ơn và không quên dặn dò chúng tôi giữ gìn sức khỏe. Nét mặt mừng rỡ của người Việt hồi hương làm chúng tôi thực sự xúc động”, tiếp viên Đặng Quốc Vương, người tham gia chuyến bay của Vietjet hồi hương công dân từ Singapore, kể lại.

Cơ trưởng Yudhie Harianto cũng không giấu nổi xúc động: “Khi chuyến bay hạ cánh, tôi cảm nhận rõ nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của hành khách sau lớp khẩu trang. Đó là món quà lớn nhất dành cho đội ngũ Vietjet chúng tôi”.

Đến nay, Vietjet đã đưa về nước gần 10.000 công dân Việt Nam từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Thái Lan, Brunei, Indonesia, Myanmar, Singapore, Philippines, Sri Lanka, Bangladesh, Đài Loan… Hành khách phần lớn là những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dưới 18 tuổi, người ốm đau, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người hết hạn thị thực bị kẹt lại do dịch Covid-19… Ngoài những chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, Vietjet cũng đưa hàng nghìn công dân các nước hồi hương. Mới đây nhất, Vietjet tăng nhiều chuyến bay để giải tỏa hành khách khỏi Đà Nẵng sau khi địa phương này xuất hiện dịch trở lại.

Cũng từng tham gia bay hồi hương công dân, cơ phó Phan Phương An kể: “Các bạn tiếp viên hướng dẫn hành khách đeo khẩu trang đúng cách, thắt dây an toàn, hạn chế tối đa việc di chuyển và thực hiện tờ khai y tế. Do chuyến bay có người già nên các tiếp viên liên tục quan sát để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết”.