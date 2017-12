Hấp dẫn chương trình chào mừng năm mới 2018 ở miền Trung

Đà Nẵng: Bắn pháo hoa tại 2 điểm

Nhân dịp năm mới 2018 và chào mừng kỷ niệm 21 năm TP trực thuộc T.Ư, TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình bắn pháo hoa trên sà lan neo trên sông Hàn (đoạn gần bờ đông, phía bắc cầu Rồng) kéo dài 14 phút bắt đầu lúc 21 giờ tối 31.12 từ nguồn xã hội hóa.

Tổng số pháo được bắn ra là hơn 1.000 quả tầm cao, 337 pháo tầm thấp cùng nhiều hiệu ứng đặc biệt như hệ thống bắn Fireone kết hợp âm nhạc. Công ty CP tập đoàn phát triển Empire cũng bắn pháo hoa tại tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng với 100% kinh phí do Empire tự chi trả.

Nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn dịp này như: lễ hội Coco Starlight Fest 2017 kết hợp hội chợ nổi tiếng The Box Market với 100 gian hàng ẩm thực, thời trang, nghệ thuật… cùng những chương trình giải trí, nghệ thuật đặc sắc (từ 22.12.2017 - 2.1.2018). Lần đầu tiên, lễ hội Mùa đông tổ chức tại khu du lịch Bà Nà Hills (từ ngày 25.11 – 31.12.2017) chủ đề Sắc đông.

Ngoài ra, có chương trình đếm ngược chào năm mới 2018 tối 31.12 tại Quảng trường 2.9, lễ hội âm nhạc – Chào năm mới 2018 tại công viên Biển Đông. Sở Du lịch TP tổ chức đón chuyến bay đầu tiên đến TP (đường bay Incheon – Đà Nẵng do hãng hàng không Vietjet Air khai thác với 180 khách) tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; chương trình đón vị khách đầu tiên năm 2018 vào ngày 1.1.2018.

Phút cầu nguyện thế giới bình yên

Tại TP.Hội An – điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất Quảng Nam – cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mới lạ, đặc sắc. Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, trong đêm 31.12, “Hội An chào năm mới 2018” sẽ là điểm nhấn đặc biệt qua việc Hội An tái hiện “Đêm phố cổ” đầu thế kỷ 20, trao thưởng “Liên hoan bước nhảy hoàn vũ” cùng các hoạt động trình diễn dân vũ, flash mob, biểu diễn nghệ thuật… TP.Hội An cũng tổ chức vinh danh công ty, đơn vị lữ hành đưa khách tham quan du lịch phố cổ Hội An nhiều nhất năm 2017 và đón du khách quốc tế thứ 2,8 triệu đến Quảng Nam. Lần đầu tiên, khi đồng hồ chỉ còn kém 5 phút là đến giao thừa, TP.Hội An tổ chức phút cầu nguyện thế giới bình yên.

Huế: Miễn phí tham quan

Tối 31.12, Tỉnh đoàn Thừa Thiên- Huế cũng tổ chức chương trình Dạ hội thanh niên mừng năm mới 2018 tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Trước đó, đêm 29.12, nhân dịp về thăm quê ngoại tại Huế, thần đồng âm nhạc Evan Lê Quốc Duy cũng đã có chương trình "Đêm hành hương" phối hợp biểu diễn với ca sĩ Ngọc Mai, Lân Nhã, Tuấn Sơn, pianist Tuấn Mạnh, Phi Phi, saxophonist An Trần tại Trung tâm văn hóa thông tin Thừa Thiên- Huế.

Tại phố đi bộ Huế có chương trình đón năm mới đêm 31.12.

