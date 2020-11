Hẻm Sài Gòn 'siêu xuyệt': Được cấp số mới, thoát cảnh dở khóc dở cười

PV Thanh Niên tìm đến hẻm 123, đường Tân Thới Hiệp 14 tương đối dễ dàng. Từ đầu đường vào khu dân cư đều được lắp các bảng tên đường mới, rõ ràng và dễ đi. Cuộc sống của người dân ở hẻm Sài Gòn nổi tiếng siêu "xuyệt" này đã "dễ thở" hơn ngày xưa rất nhiều.

“Tìm nhà mất nửa ngày”

Ông Nguyễn Văn Minh, một người dân sống trong hẻm 123, khu phố 3A, phường Tân Thới Hiệp, cho biết trước đây nhà ông trước đây có 3 “xuyệt”, ai muốn đến tìm nhà đều rất khó khăn, vất vả.

“Nhà có khách, tôi phải bảo họ đứng ngoài trụ sở công an phường để ra đón chứ không thì không thể tìm được nhà, muốn tìm chắc phải mất nửa ngày. Tôi ra đón luôn cho nhanh, chứ có đọc địa chỉ nhà thì họ cũng không thể tìm ra”, ông Minh cho hay.

Ông Minh vui mừng vì có số nhà mới ít “xuyệt” hơn

Ông cho biết trước đây khu vực này, bao gồm hẻm 123 và các con hẻm xung quanh đều có tên đường chung là đường TTH07, do vậy số nhà rất lộn xộn. Ông Minh chia sẻ: “Trước đây việc đánh số nhà có tới 4 cơ quan làm, là công an phường, công an quận, UBND quận và điện lực. Mỗi anh đánh số một kiểu nên không theo thứ tự nào, khiến người dân tìm nhà rất khó, vất vả”.

Đang nói chuyện thì có một người đàn ông chạy xe đến, đưa 1 tờ giấy và hỏi ông Minh một địa chỉ nhà có 4 ‘xuyệt’. Sau khi được ông Minh hướng dẫn đi qua hẻm khác để tìm, người đàn ông vẫn rất bối rối và vội chạy đi tìm nhà tiếp. Ông Minh nói với tôi: “Chuyện này ở đây là như cơm bữa, ai mới đến đây lần đầu mà chẳng vậy”.

Còn theo bà Nguyễn Thị Phương (60 tuổi) sống tại hẻm 123, số nhà nhiều ‘xuyệt’ khiến bà mua bán nhà đất khó khăn hơn. “ Số nhà nhiều xuyệt nên người ta cũng ngại mua, rồi đi làm giấy tờ, thủ tục phải ghi số nhà cũng rườm rà, phức tạp lắm”, bà Phương cho biết.

Các bảng tên đường, tên hẻm đều được đặt lại, giúp người dân tìm nhà dễ hơn.

"Dễ bán nhà hơn hẳn"

Ngày 14.11 vừa qua, UBND Q.12 đã tiến hành điều chỉnh gần 14.500 số nhà trên địa bàm phường Tân Thới Hiêp, đặt lại các bảng tên đường, tên hẻm. Người dân đều rất vui mừng trước việc làm này.

Bà Nguyễn Thị Phương cho biết, từ khi cấp số nhà mới chỉ có 1 “xuyệt”, cuộc sống của người dân nơi đây thay đổi hẳn. “Việc mua bán nhà từ đây sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn, vì nhà còn 1 xuyệt, giá trị nhà đất tăng lên, cũng dễ bán hơn hẳn”, bà Phương phấn khởi cho biết.

Bà Phương cũng thông tin thêm, thủ tục để thay đổi số nhà cũng không phức tạp, chỉ cần photo sổ hộ khẩu và sổ đỏ, sau đó UBND quận tới và lắp đặt số nhà mới. Bà nói: “Khi đi làm thủ tục giấy tờ cũng không khó khăn, tôi chỉ cần ghi số nhà mới và mở ngoặc ghi số nhà cũ bên cạnh, thế là được”.

Ông Nguyễn Văn Minh cho rằng việc gắn số nhà mới thế này là rất khoa học, hợp với nguyện vọng của người dân. “Người dân cũng đã nhiều lần bày tỏ ý kiến muốn thay đổi, nay được quận cấp lại số nhà thì bà con rất vui. Số nhà mới ngắn, dễ nhớ, dễ tìm, tôi thấy rất thuận tiện”, ông Minh cho biết.

Tuy nhiên, ông Minh cho rằng việc gắn bảng tên đường, tên hẻm một số nơi còn chưa hợp lý. Ông cho biết: “Một số biển tên hẻm bị khuất sau cây, nếu đi thuận chiều thì sẽ nhận ra bảng tên nhưng nếu đi ngược hướng thì không thể nào nhận ra được, nhất là chạy xe máy nhanh qua”.

Hiện nay chỉ có hẻm 123 và hẻm 142 và đường Tân Thới Hiệp 14 được thí điểm để lắp số nhà mới. Sắp tới UBND Q.12 sẽ tiến hành lắp số nhà trên toàn phường Tân Thới Hiệp.