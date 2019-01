Hình phạt nào dành cho người lái xe say xỉn gây tai nạn chết người?

Tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến xe ô tô đầu tiên trên thế giới là vào năm 1896 ở Anh, khi một chiếc ô tô chạy thử sau khi xuất xưởng đã cán chết 2 người. Ba năm sau, ở Mỹ cũng có một người chết do ô tô gây ra. Với những tiến bộ trong chế tạo động cơ đốt trong, ô tô ngày càng trở nên phổ biến kéo theo hệ lụy là những cái chết do ô tô gây ra cũng ngày càng nhiều hơn.

Theo phân tích của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), phần lớn các vụ tai nạn giao thông chết người là do xe ô tô các loại gây ra và 35% nguyên nhân là do người lái xe có sử dụng rượu bia hay chất ma túy.

Hoài Nhân Cảnh tượng trên đường ở Bến Lức sau vụ tai nạn do xe container gây ra. Tài xế được xác định dương tính với ma túy và có nồng độ cồn cao

Luật pháp các nước Âu Mỹ thường dùng cụm từ “lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng” (DUI - Driving Under the Influence), tức là lái xe dưới sự ảnh hưởng như khi say rượu, hoặc sau khi dùng những chất như thuốc ngủ, thuốc tê, ma túy, thuốc lắc... làm cho người lái xe mất phương hướng không thể tự chủ và điều khiển phương tiện một cách an toàn. Còn riêng đối với lái xe khi say xỉn thì giới truyền thông Anh ngữ gọi ngắn gọn là “drunk driving”.

Gây tai nạn khi say rượu là hành vi sát nhân

Luật pháp nhiều nước cũng xếp người gây tai nạn khi trong tình trạng say rượu, say ma túy là có hành vi sát nhân, chứ không phải gây tai nạn do bất cẩn.

Ở Mỹ, vào tháng 5.2018, một người đàn ông gốc Việt 21 tuổi tên Dang Nguyen Hai Tran gây ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người chết và 5 người khác bị thương nặng trên xa lộ liên bang I-880 gần thành phố Freemont, bang California. Dang Nguyen Hai Tran bị buộc tội lái xe gây tai nạn chết người do ảnh hưởng của ma túy, vì anh này đã hút nhiều cần sa trước khi cầm lái. Đây là một vi phạm rất nghiêm trọng, nên số tiền Hai Tran phải đóng để được tại ngoại lên đến 195.000 USD. mạng vì nguyên nhân này. Dù con số nạn nhân đã giảm 70% so với 30 năm trước nhờ những quy định giao thông gắt gao hơn, nhưng vẫn lên đến con số 10.000 người/năm. Tính ra, mỗi năm nước Mỹ thiệt hại đến 44 tỉ USD vì các hậu quả trực tiếp và gián tiếp do tai nạn giao thông gây ra bởi say rượu hay dùng các chất kích thích thần kinh. Riêng ở Mỹ, 31% trên tổng số các tai nạn giao thông là do lái xe khi say rượu và mỗi ngày có 29 người thiệtmạng vì nguyên nhân này. Dù con số nạn nhân đã giảm 70% so với 30 năm trước nhờ những quy định giao thông gắt gao hơn, nhưng vẫn lên đến con số 10.000 người/năm. Tính ra, mỗi năm nước Mỹ thiệt hại đến 44 tỉ USD vì các hậu quả trực tiếp và gián tiếp do tai nạn giao thông gây ra bởi say rượu hay dùng các chất kích thích thần kinh.

Luật pháp các nước xem hành vi gây tai nạn do lái xe khi say rượu, say thuốc là rất nghiêm trọng và xử phạt rất nặng.

Ở các nước Âu Mỹ, người phạm lỗi lần đầu có thể bị tống giam từ vài ngày đến vài tháng (nếu tai nạn không nghiêm trọng), nhưng hình phạt sẽ tăng nặng hơn tùy theo nồng độ cồn trong máu người lái xe lúc gây tai nạn. Đồng thời, người phạm lỗi sẽ phải nộp phạt từ 500 - 2.000 USD.

Nếu người lái xe tái phạm lần thứ 3 trở lên, hoặc gây thương tích hoặc làm chết người thì có thể ngồi tù vài năm. Ngoài ra, người phạm lỗi sẽ bị treo bằng lái xe 90 ngày nếu vi phạm lần đầu tiên, 1 năm cho lần phạm lỗi thứ hai và 3 năm cho lần thứ ba. Nếu lại tái phạm, bằng lái có thể bị thu hồi vĩnh viễn.

Người lái vẫn bị treo bằng lái nếu từ chối các yêu cầu của cơ quan chức năng như thổi túi hơi kiểm tra nồng độ cồn, lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu. Sau đó, cho dù kết quả thử nghiệm có thế nào (dương tính hay không với rượu, chất kích thích), bằng lái vẫn bị thu hồi và họ phải đóng thêm một khoản tiền phạt bổ sung.

Phải tự kiểm tra nồng độ cồn trước khi khởi động xe

Một số bang ở Mỹ còn áp dụng những biện pháp nghiêm khắc hơn với những kẻ tái phạm, như tịch thu ô tô tạm thời hay vĩnh viễn, hủy biển số đăng ký xe. Sau khi người phạm lỗi hết thời hạn “treo giò”, họ phải chấp hành biện pháp kiểm soát trạng thái tỉnh táo trước khi điều khiển xe. Cụ thể, trước mỗi lần mở công tắc khởi động máy xe, họ phải thổi vào bộ cảm ứng dò nồng độ cồn gắn gần tay lái. Nếu nồng độ cồn vượt quá ngưỡng 0,02% thì thiết bị cảm ứng sẽ khóa, không cho máy xe khởi động.

Phạm Hữu Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn do xe container "điên" gây ra

Ngoài ra, người vi phạm còn bị bắt buộc dự các khóa học về tác hại của rượu hoặc phải đi kiểm tra xem có bị nghiện rượu nặng và cai nghiện (nếu có). Họ cũng phải dành ra một số thời gian theo quy định của tòa án để tham gia các hoạt động công ích xã hội.

Một hậu quả khác là có thể bị công ty bảo hiểm hủy ngang hợp đồng bảo hiểm xe cộ, hoặc điều chỉnh tăng mức phí bảo hiểm phải đóng lên mức cao nhất. Hồ sơ pháp lý của những người lái xe đã phạm lỗi sẽ được lưu trữ nhiều năm, do đó, dù họ có chuyển đi đâu, các hãng bảo hiểm vẫn biết và sẽ áp dụng mức phí cực cao đối với người có tiền sự.