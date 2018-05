Hoang mang cứ trưa đồ đạc trong nhà tự cháy, dập chỗ này cháy chỗ khác

Chiều 24.5, ông Phạm Thành Long, Chủ tịch UBND H.Thủ Thừa (Long An), cho biết vụ đồ đạc trong nhà bà Nguyễn Thị Lượng (62 tuổi, ngụ ấp Rạch Đào, TT.Thủ Thừa) liên tục bị cháy đang được Công an huyện, Phòng TN- MT phối hợp với Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Tuy tài sản thiệt hại không lớn nhưng ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương do đây là hiện tượng lạ, diễn ra liên tục nhiều ngày qua.

Theo bà Nguyễn Thị Lượng, gần một tuần lễ qua, nhà bà lúc nào cũng trong tình trạng báo động để dập lửa. Cứ trưa là trong nhà có cháy. Từ quần áo, giày dép, nón bảo hiểm đến đồ điện gia dụng, bàn ghế mủ… cái nào cũng cháy được.

2 ngày đầu bà còn nghi ngờ do vô ý gây ra, nhưng sau đó thấy lạ nên những người trong gia đình chia nhau ra theo dõi. Trong lúc mọi người đang ngồi nhà trên bàn bạc thì nghe lửa cháy bên trong tủ quần áo. Chạy vào dập tắt thì một số bộ đã bị cháy sém, hư hỏng. Sợ cháy lan, bà rút dây quạt điện rồi cúp điện, tắt radio, nhưng lửa vẫn phát cháy gây hư hỏng từng món đồ.

Ông Nguyễn Văn Đức (54 tuổi, bà con với chủ nhà) kể khi nghe chuyện cháy đồ lạ lùng ở nhà bà Lượng, sáng 24.5, ông sang đặt cái ghế nhựa màu đỏ giữa nền gạch rồi ngồi xem thử coi lửa có phát cháy không. Khoảng gần một giờ sau, ngay chân ghế tự nhiên xuất hiện đốm lửa nhỏ rồi bốc cháy lan nhanh lên trên chiếc ghế.

Ông liền dùng ĐTDĐ quay lại đầy đủ hình ảnh để làm bằng chứng, sau đó ném cái ghế đang cháy ra sân. Sau khi dập tắt lửa, chiếc ghế bị cháy gần phân nửa.

Gia chủ cho biết sự cố cháy diễn ra gần tuần lễ nay, các vật dụng như TV, radio, đèn sạc, quần áo, ghế, rổ nhựa tại nhà đều bị cháy xém, có cái cháy rụi hoàn toàn.

Điều khá lạ là vào trưa 24.5, trong lúc lực lượng chức năng đang khám nghiệm đồ đạc, vật dụng bị cháy thì ở phía sau nhà đồ đạc lại phát cháy, dù lúc này bên trong chỉ còn những người thi hành công vụ và xung quanh không có những vật dễ phát lửa tàn thuốc, bật lửa, đường dây điện…