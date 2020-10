Hơn 1.400 học sinh 4 trường CapitaLand Hope nhận quà, học bổng dịp trung thu

Đây là năm thứ năm CapitaLand tổ chức “Ngày Thiện nguyện CapitaLand” tại các trường học mà công ty đã hỗ trợ xây dựng và cải tạo tại Việt Nam. Hơn 40 tình nguyện viên là nhân viên tập đoàn đã tham gia chương trình để trao cặp sách cho học sinh thuộc các điểm Trường mầm non Lệ Xá (Hưng Yên), Trường mẫu giáo Tân Tây (Long An), Trường tiểu học Quảng Yên (Phú Thọ) và Trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) từ ngày 28.9 - 1.10. Bên cạnh đó, học sinh còn nhận bánh trung thu và lồng đèn do CHF tài trợ để vui Tết Trung thu tại trường. Đặc biệt, 173 em thuộc khối lớp 5 tại hai điểm trường tiểu học nhận học bổng hỗ trợ của chương trình nhằm mục đích giúp các em chuẩn bị tốt cho các kỳ học sắp tới.

Các em học sinh nhận bánh trung thu và lồng đèn trong chương trình “Ngày Thiện nguyện CapitaLand” là một trong những chương trình thường niên do CapitaLand tổ chức với nhiều hoạt động tương tác cùng trẻ nhỏ

Em Lê Thị Diệu Linh, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Quảng Yên (Phú Thọ) chia sẻ khi nhận học bổng của chương trình: “Đây là món quà tinh thần giúp em thêm tự tin, nỗ lực trong việc học. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để đem niềm vui về với gia đình và nhà trường”.

Đại diện CapitaLand trao học bổng hỗ trợ cho phụ huynh học sinh tại Trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) vào ngày 28.9

Cô Hồ Hải Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Yên cho biết: “Thay mặt nhà trường, thầy cô giáo và các em học sinh xin chân thành cảm ơn tình cảm của các tổ chức đã dành tặng cho trường, và hỗ trợ chúng tôi trong công tác đào tạo giáo dục các em học sinh”.

Ông Ronald Tay, Tổng giám đốc CapitaLand Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vui mừng khi hoạt động Ngày Thiện nguyện CapitaLand được triển khai hằng năm nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng một môi trường giảng dạy và học tập tốt hơn cho giáo viên, học sinh tại các khu vực vùng xa. Hoạt động này đã góp phần củng cố phương châm “Xây dựng con người. Xây dựng cộng đồng” của tập đoàn. Qua đó, chúng tôi tin rằng việc mang đến cơ hội phát triển tốt sẽ giúp trẻ thêm tự tin để học tập và phát huy hết tiềm năng của mình. Mục tiêu phát triển của CapitaLand Việt Nam là không chỉ thành công trên phương diện thương mại, mà còn là một tổ chức có cam kết trách nhiệm xã hội mạnh mẽ”.

CapitaLand đã xây dựng và cải tạo 4 trường CapitaLand Hope tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ cung cấp dụng cụ dạy và học tập cho giáo viên, học sinh trong những năm qua. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện cho nhân viên CapitaLand trong và ngoài nước đến thăm các trường học và giao lưu với học sinh.

Đầu năm nay, CapitaLand, cùng với Quỹ thiện nguyện CHF hỗ trợ 40.000 test xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trị giá 1 triệu USD cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Y tế nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp đó công ty và CHF, Ascott đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức trao tặng bộ chăm sóc sức khỏe phòng chống Covid-19 cho hơn 1.400 em học sinh thuộc 4 trường CapitaLand Hope. Mỗi bộ chăm sóc sức khỏe gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, xà phòng rửa tay, nước rửa tay kháng khuẩn và sữa. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ các hướng dẫn về vệ sinh cá nhân cho học sinh.

CapitaLand Việt Nam là một đơn vị kinh doanh chiến lược của Tập đoàn CapitaLand tại Việt Nam, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á.

Sau 25 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, danh mục đầu tư của tập đoàn bao gồm hai dự án phức hợp, gần 8.600 căn hộ chất lượng tại 15 dự án nhà ở, 2 khu bán lẻ, 1 khu thương mại và hơn 7.000 căn hộ dịch vụ và khách sạn thuộc 27 dự án tại 10 tỉnh thành lớn trên cả nước là TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng, Bình Dương, Cam Ranh, Nha Trang và Vũng Tàu.

Với phương châm phát triển bền vững “Xây dựng con người - Xây dựng cộng đồng”, CapitaLand cam kết đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên địa phương, trao đổi kiến thức và kỹ năng với đối tác địa phương và đóng góp cho cộng đồng sở tại, đặc biệt là giúp đỡ trẻ em kém may mắn thông qua những hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. CapitaLand đã xây dựng 4 trường CapitaLand Hope tại tỉnh Phú Thọ, Long An và Hưng Yên.