Huda và dấu ấn ba thập kỷ đậm tình tại miền Trung

Ba thập kỷ gắn kết cùng đất và người miền Trung

Ra đời từ những năm 1990, Huda không ngừng khẳng định vị thế của một thương hiệu bia miền Trung với chất lượng tuyệt hảo, mang đến những trải nghiệm bia đặc sắc dành cho người tiêu dùng và nhiều đóng góp bền bỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân. Huda đã đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa lớn ở miền Trung, tiêu biểu như Festival Huế, lễ hội biển Thiên Cầm,... nhằm góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa và cảnh sắc quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế. Đối với những người con miền Trung yêu ca hát, “Huda Central’s Top Talent” - sân chơi tìm kiếm tài năng âm nhạc quy mô nhất miền Trung - đã trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc, góp phần truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tài năng cho hàng nghìn giọng ca tiềm năng. Bên cạnh đó, Huda còn đồng hành cùng người hâm mộ bóng đá với Cúp Huda tại Thanh Hóa, Quảng Trị, và dự kiến sẽ tiếp tục mang sân chơi này tới nhiều chân sút tiềm năng khác tại miền Trung.

Huda góp phần làm phong phú đời sống tinh thần người dân Trung bộ

Song song cùng các hoạt động văn hóa, Huda luôn hết mình với sứ mệnh sẻ chia gánh nặng đời sống hằng ngày của người dân miền Trung, cũng như hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai qua các hoạt động như trao tặng quà tết, nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt, đến cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Đặc biệt, “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” - chương trình trách nhiệm xã hội dài hạn vì mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nước sạch đã và đang ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây. Chương trình đã gặt hái nhiều kết quả tích cực sau 2 năm triển khai, kỳ vọng sẽ mang nước sạch đến với hơn 15.000 người miền Trung trong 2 năm 2019 và 2020 tại An Khê, Cam Nghĩa (Quảng Trị), Xuân Thủy (Hà Tĩnh), Quảng Kim, Mỹ Thủy (Quảng Bình), Hợp Thành (Nghệ An), Ka Nôn 1 (Huế). Dòng nước của Huda sẽ tiếp tục lan tỏa đến khắp miền Trung, kỳ vọng mang tới những đổi thay tích cực và dài lâu cho bà con, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Thêm vào đó, Huda là nhà tài trợ cho chuỗi chương trình vòng tay nhân ái của các đài truyền hình các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, tham gia tặng quà và kêu gọi hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bền bỉ với các hoạt động ý nghĩa, Huda luôn khẳng định tấm lòng “đậm tình” của một người con miền Trung.

“Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” dự kiến đem nước sạch đến với 15.000 người dân trong năm 2019, 2020

Cam kết đồng hành cùng miền Trung trên mỗi chặng đường phát triển

Để tri ân mảnh đất miền Trung, Huda đã triển khai hàng loạt các hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ chiến dịch “Cảm ơn miền Trung vì 30 năm gắn kết”. Người dân Trung bộ có thể cùng ôn lại những kỷ niệm, khoảnh khắc khó quên cùng Huda trong 3 thập kỷ vừa qua trong chuỗi livestream "Cảm ơn vì 30 năm gắn kết" trên fanpage chính thức Huda beer, đồng thời tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm trực tuyến thú vị như chia sẻ "Khoảnh khắc 30 năm gắn kết" với nhiều phần quà hấp dẫn hay các hoạt động kích hoạt thương hiệu tại điểm bán.

Huda gửi lời cám ơn tới miền Trung qua chiến dịch kỷ niệm 30 năm gắn kết

Đặc biệt, bộ lon Huda phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm gắn kết đã thể hiện niềm tự hào sâu sắc của một người con miền Trung sau 30 năm chứng kiến và đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của quê hương. Chiến dịch là lời cam kết mạnh mẽ của thương hiệu bia “đậm tình” sẽ luôn song hành và đóng góp cho miền Trung thân yêu trên từng chặng đường phát triển.