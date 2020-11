Hướng về miền Trung: Đến với quân, dân nơi biên giới

Hơn 31,6 tỉ đồng giúp đồng bào miền Trung

cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ bằng nhiều hình thức, phối hợp với Báo Thanh Niên trực tiếp đến hiện trường, chuyển khoản hoặc đến tòa soạn trao tiền mặt. Trong đó, tiền mặt đóng tại tòa soạn là: 5.004.704.078 đồng.

Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão. Báo Thanh Niên tiếp tục nhận đóng góp của bạn đọc cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ. Mọi sự đóng góp xin gửi về tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc tòa soạn tại Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Bạn đọc cũng có thể chuyển khoản theo số tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi:Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão. Địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên và các văn phòng đại diện:

