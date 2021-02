Hương vị quê hương: Mứt me Cái Vồn

Chia sẻ về cách chế biến mứt me truyền thống , theo lời kể của các lao động nơi đây, đầu tiên họ chọn những trái me to, bóng, vỏ mỏng, hạt nhỏ. Lưu ý, không dùng các loại me Thái Lan, me ngọt để làm mứt, vì sẽ không đạt yêu cầu về độ thơm ngon, bảo quản không được lâu, dễ có mùi chua, me không săn chắc. Vì vậy, nguồn me nguyên liệu được các cơ sở chế biến mua ở tỉnh Trà Vinh, An Giang, Bến Tre. Đặc biệt, toàn bộ cơ sở chế biến tại đây tuyệt đối không sử dụng hóa chất tẩm ướp, tạo mùi, tạo màu nên rất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.