Hương vị quê hương: Sủn sỉn chiên giòn

Dượng từ Vũng Tàu lên thăm con cháu, quà mang theo là một bọc to khiến ai cũng tò mò. Dượng mở bọc, vốc trên tay mình mớ cá lạ hoắc, nhỏ thó, cả nhà ngạc nhiên đoán là giun biển. Nhìn nhúm cá tươi rói trong lòng bàn tay người ngư dân vạm vỡ này, chẳng ai đoán trúng là thứ gì. Dượng cười: “Đặc sản xứ biển Vũng Tàu: cá sủn sỉn ”.

Cá sủn sỉn to cỡ chiếc đũa và dài non gang tay. Có nhiều tên gọi khác nhau cho giống cá này như sủn sìn, sùng sìn…

Dượng kể trước kia biển cả tôm cá bao la, những người sống dựa vào biển như dượng “hổng thèm” ăn loại cá này mà cứ vứt đi. Thời thế thay đổi, tôm cá ngày càng ít dần, cá sủn sỉn mới bắt đầu được để ý, và đến bây giờ thì cả sủn sỉn cũng chẳng còn dễ kiếm.

Muốn thưởng thức được cá sủn sỉn ngon, trước hết phải bắt đúng mùa. Từ tháng giêng đến tháng 3 âm lịch, cá sủn sỉn tìm về vùng nước ngay cửa sông đổ ra biển để đẻ trứng. Đây cũng là thời điểm cá no tròn, béo ngậy. Cá sủn sỉn sống tầng nước thấp, nên phải bắt ở đáy chỉ lúc sáng sớm, khi nước biển rút đi…

Có rất nhiều món ngon chế biến từ cá sủn sỉn , nhưng khoái khẩu nhất có lẽ là đem chiên giòn chấm mắm me. Cá rửa sạch, ướp tiêu, nước mắm, thêm vài giọt rượu rum hoặc rượu gừng. Sau đó cho cá vào chảo dầu sôi, chiên giòn và nhớ đảo cá liên tục. Khi sủn sỉn đã săn cứng lại thì vớt ra đĩa, thêm rau răm và chén mắm me.

Vì sủn sỉn không có xương, nên người già hay con trẻ gì đều có thể vô tư thưởng thức, và hầu như chẳng ai có thể bỏ qua bất cứ thứ gì từ con cá sủn sỉn chiên giòn béo ngậy này. Cầm con cá sủn sỉn no tròn, nóng hổi, chấm vào chén mắm me và nhấm nháp, cảm giác đầu tiên là vị chua ngọt của me, vị giòn sựt của cá, cái dai dai, ngọt bùi đậm đà đặc trưng xứ biển, hương rượu rum phơn phớt cứ thoang thoảng vòm miệng, tất cả tạo nên một cảm giác rất đã khiến người ăn cứ liên tục tay bốc…