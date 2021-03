Khai trương quầy thịt heo thảo mộc Sagri tại Big C An Lạc: Sagrifood giảm giá sốc

Bên cạnh đó, các tinh chất từ thảo mộc thiên nhiên của thịt heo thảo mộc Sagri còn giúp làm mềm sợi thô của bắp thịt, khử mùi tanh, tăng độ ngọt của thịt.

Một ngày ở trại heo Thảo Mộc

Nhân dịp khai trương quầy thịt heo tươi sống tại Big C - An Lạc tại số 1231 Quốc lộ 1A, KP.5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM (gần vòng xoay An Lạc), Sagrifood thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá sốc lên đến 30% đối với các mặt hàng như: chân giò heo TM, thịt đùi heo TM, thịt cốt lết heo TM, thịt nạc xay heo TM và xương đuôi heo TM.

Song song đó, các sản phẩm chế biến được làm từ thịt heo thảo mộc như: giò sống, heo viên, xúc xích tươi, lạp xưởng tươi… cũng được giảm giá 10% ngay tại quầy.