Khởi động chương trình 'Chuyến xe Tết sum vầy' 2020

Chương trình tạo điều kiện cho 2.000 sinh viên hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM về quê ăn tết.

2.000 vé xe miễn phí cho sinh viên nghèo về quê đón tết

Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến rất gần, khiến lòng những người con xa xứ lại dấy lên những xúc cảm xốn xang, nôn nao nhớ quê, khao khát chờ mong giây phút đoàn tụ với người thân. Tết chính là thời điểm sum họp bên bữa cơm gia đình, cùng đưa tiễn năm cũ và đón năm mới với những niềm hy vọng và mong ước một năm mới hanh thông chờ đón phía trước…

Tuy vậy, trước thực trạng vé tàu xe ngày tết luôn đắt đỏ gấp ba, thậm chí gấp năm lần ngày thường, khiến cái tết sum vầy cùng người thân là một ước mơ xa vời đối với những sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế, không ít người lao động và học tập tại TP.HCM đã nhiều năm không có điều kiện hưởng cái tết sum họp với gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh và những nỗi niềm đó, nhiều năm qua, Báo Thanh Niên nỗ lực phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM và các mạnh thường quân để chung tay biến những ước mơ tết sum vầy của sinh viên và lao động nghèo thành hiện thực. Năm nay, chương trình “Chuyến xe Tết sum vầy” sẽ đưa 2.000 sinh viên hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại TP.HCM về quê đón tết. Đây là tin vui với các bạn trẻ, hy vọng giúp lan tỏa niềm vui năm mới đến nhiều gia đình ở khắp mọi miền đất nước.

Nhận vé tết, rinh quà hấp dẫn trên trang tetsumvay.thanhnien.vn

Bắt đầu từ ngày 10.12.2019 đến hết ngày 20.12.2019, chương trình “Chuyến xe Tết sum vầy” sẽ chính thức nhận đăng ký vé tết miễn phí từ các sinh viên học tập tại TP.HCM.

Để nhanh chóng nhận được những tấm vé miễn phí về quê ăn tết, các học sinh có thể đăng ký tại Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM hoặc đăng ký qua website tetsumvay.thanhnien.vn . Ngoài ra, năm nay với mong muốn kết nối một cộng đồng những bạn trẻ học tập và làm việc xa quê, trên trang tetsumvay.thanhnien.vn dành riêng một Góc chia sẻ để các bạn trẻ có thể bày tỏ những cảm xúc của mình gửi đến người thân trước thềm năm mới. Đây cũng là kênh để mọi người đăng những tấm hình tết sum vầy, những kỷ niệm và cảm xúc về ngày tết cổ truyền, đồng thời là nơi để 2.000 bạn trẻ trên những chuyến xe Tết sum vầy giao lưu chia sẻ những cảm nghĩ và hình ảnh về chuyến đi. 10 bài viết hay nhất sẽ được ban tổ chức lựa chọn để trao giải thưởng 1 triệu đồng cho mỗi giải.

Đây là năm thứ 2 Acecook Việt Nam đồng hành cùng chương trình Chuyến xe Tết sum vầy do Báo Thanh Niên và Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp. Năm 2018, tổng cộng khoảng 2.500 sinh viên hoàn cảnh khó khăn đã được đón một cái tết ấm áp cùng gia đình thông qua chương trình này. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh viên năm 3 Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, hoàn cảnh mồ côi cha, cho biết: bạn may mắn được về ăn Tết 2019 cùng gia đình ở Thanh Hóa nhờ chương trình; năm nay khi nghe tin thông báo về Chuyến xe Tết sum vầy 2020 khởi động, bạn rất vui mừng đăng ký nguyện vọng nhận vé. “Nhờ Chuyến xe Tết sum vầy năm ngoái mà em được về ăn tết cùng gia đình sau 2 năm học đại học. Tấm vé xe tết thực sự là món quà rất quý đối với em cũng như nhiều bạn sinh viên cùng hoàn cảnh… Hy vọng năm nay em tiếp tục may mắn nhận được vé từ chương trình để được đón giao thừa cùng mẹ và anh trai”, Linh chia sẻ giọng đầy hy vọng.