Không để tổ máy nhiệt điện nào phải dừng do thiếu than

Than cấp cho điện bằng 123% cùng kỳ

Đó là thông điệp lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) trong những tháng cuối năm 2019 để đảm bảo cung cấp than cho nền kinh tế.

Ông Nguyễn Hoàng Trường, Trưởng phòng Điều độ sản xuất và chuẩn bị chân hàng (Ban Điều độ sản xuất than TKV), cho hay từ trước đến nay chưa có năm nào nhu cầu sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện cao như năm 2019. Hiện lượng than TKV đang cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện ở mức bình quân 125.000 tấn/ngày, có những ngày cao điểm lên đến 140.000 tấn/ngày. Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2019, sản lượng than nguyên khai của TKV khai thác đạt 24,5 triệu tấn (bằng 108% so với cùng kỳ và bằng 60,4% kế hoạch năm); nhiều đơn vị đạt sản lượng cao, trên dưới 70% kế hoạch năm như Than Vàng Danh, Than Nam Mẫu, Than Cao Sơn…

Cùng với việc điều hành tăng sản lượng than sản xuất, trong hơn hai quý đầu năm 2019, TKV đã tập trung chủ đạo nhập khẩu các loại than phù hợp để pha trộn với than sản xuất trong nước cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện với mục tiêu “không để nhà máy nhiệt điện nào phải dừng tổ máy do thiếu than”. Số liệu thống kê cho thấy lượng than nhập khẩu về từ đầu năm 2019 đến nay đạt xấp xỉ 3 triệu tấn từ nhiều quốc gia khác nhau. Tổng số than tiêu thụ tính đến hết tháng 7 đã đạt 25,7 triệu tấn (bằng 61,2% kế hoạch năm), trong đó than giao cho hộ điện là 21,5 triệu tấn (bằng 122,8% so cùng kỳ). Đây là con số ngoài sự mong đợi, qua đó đã thể hiện rõ nét sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tập thể người lao động TKV, mặc dù tập đoàn đã và đang gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và cơ chế chính sách về xuất khẩu than.

Tăng nhập than để pha trộn

Ông Trường khẳng định, qua theo dõi 5 năm gần đây, chưa có tháng nào trong quý 3 - thời điểm thời tiết không thuận lợi, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 2,5 triệu tấn. Tuy nhiên với sản lượng than cấp cho các nhà máy điện vẫn đang duy trì ở mức cao, Ban Điều độ sản xuất than đã tham mưu cho lãnh đạo tập đoàn kế hoạch điều hành tháng 8.2019 với sản lượng khai thác 2,7 triệu tấn than nguyên khai và tiêu thụ 3,9 triệu tấn. Bám sát chỉ đạo của Tổng giám đốc tập đoàn Đặng Thanh Hải tại cuộc họp giao ban điều hành tháng 8.2019 mới đây, Ban Điều độ sản xuất than đã và đang quyết liệt trong công tác điều độ sản xuất, tiêu thụ than; trong đó sẽ tập trung huy động tối đa các chủng loại than từ nguồn than tồn kho, đồng thời điều hành các đơn vị tăng sản xuất than sạch từ nguồn sản phẩm ngoài than năm 2019.

“Để khuyến khích các đơn vị tăng sản lượng than sạch từ nguồn sản phẩm ngoài than, TKV đang nghiên cứu và sẽ sớm ban hành chỉ tiêu kỹ thuật và giá bán các chủng loại than cám có AK>60% tạo nguồn than pha trộn. Mặt khác, tập đoàn xây dựng kế hoạch tháng 8 nhập khẩu 600.000 tấn than từ Nga và Úc, chỉ đạo giải phóng dỡ hàng, quay vòng phương tiện nhanh nhất, tạo mọi điều kiện về cơ sở hạ tầng cho việc nhận than nhập khẩu về chế biến pha trộn”, ông Vũ Văn Điền, Trưởng ban Điều độ sản xuất than, nhấn mạnh. Bên cạnh đó, TKV tập trung pha trộn than giữa than nhập khẩu và than sản xuất trong nước theo phương án pha trộn tối đa than nhập khẩu (đến 42% than nhập khẩu); nghiên cứu phương án pha trộn các loại than nhập khẩu để gia tăng nguồn than cung cấp cho các hộ điện; mở rộng cung cấp cho các nhà máy điện khác đảm bảo cung cấp đủ than theo hợp đồng đã ký kết. Đồng thời báo cáo Bộ Công thương điều chỉnh biểu đồ cung cấp than năm 2019 theo hướng tăng sử dụng than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu từ 4,77 triệu tấn lên 8,09 triệu tấn. TKV phấn đấu trong 9 tháng đầu năm 2019 sẽ cung cấp trên 4,77 triệu tấn than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu cho Tập đoàn điện lực VN (EVN).