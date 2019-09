Không mang Chứng minh nhân dân bị công an tạm giữ: Phó chủ tịch Quận nói gì?

(P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM). Khi mọi người đang ăn uống thì gần 30 người gồm công an phường, công an quận, CSGT… vào nhà kiểm tra hành chính , giấy tờ tuỳ thân. Theo các bài đăng trên mạng xã hội , ngày 5.9, một nhóm người đến ăn liên hoan tại nhà người quen ở đường 5B

Trong số đó, có 2 người là anh Nguyễn Hữu Quyền (sinh năm 1989) và anh Đặng Quang Vinh (sinh năm 1986) bị mất chứng minh nhân dân (có xác nhận mất) và xuất trình GPLX nhưng công an không đồng ý. Sau đó, công an đưa 2 anh về trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa A làm việc. Đến 11 giờ ngày 6.9, công an mới cho 2 người này về nhà.

Sau khi đăng tải, thông tin trên nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các ý kiến cho rằng công an tạm giữ người gần 24 giờ chỉ vì không mang theo CMND như vậy là quá máy móc và vô lý. Một số ý kiến cũng đặt nghi vấn phải có uẩn khúc gì nên công an mới đi đông như vậy.

Nickname Bùi Nguyễn Tiến Huy cũng nêu ý kiến: "Mình thấy CMND là giấy tờ cực quan trọng , đi đâu các bạn nên mang trong mình để còn xảy ra việc gì còn chứng minh được bạn là ai. Mình nghĩ việc công an nghi vấn để kiểm tra cũng không hẳn là xấu, có khi đang có chiến dịch hoặc nghi vấn phạm tội hay gì đó thì sao. Còn CMND đang bị mất thì đem giấy hẹn của phường, quận chứng minh thôi".

Facebook Huỳnh Tiến Nhàn thì bức xúc: "Người ta bị mất giấy chứ có phải là cướp đâu mà tạm giữ 24 giờ. Nếu xuất trình được giấy xác nhận mất CMND thì đã rõ mã số trong CMND người ta còn gì".

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân nói gì?

Ngày 8.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Tân cho biết, theo báo cáo của UBND phường Bình Hưng Hòa A gửi lên UBND quận, việc công an tạm giữ người không xuất trình được CMND khi kiểm tra là có căn cứ.

Theo ông Thiện, lúc 11 giờ 13 phút ngày 5.9, tại đường 5B, khu phố 6, P.Bình Hưng Hòa A, bà Quách Lan Phương (sinh 1978, ngụ tại số nhà 52) đang ở trong nhà thì có ông Trần Quang Sáu (sinh 1977, tạm trú: 81C đường 5B) cùng với 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến trước cửa nhà chửi tục và có lời nói xúc phạm nhân phẩm của bà Phương, sau đó ra về. Nguyên nhân là do ông Sáu thường xuyên đỗ xe tải lên vỉa hè nhà bà Phương nhưng chị không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn.

Đến 16 giờ 20 cùng ngày, ông Sáu cùng với khoảng 6 người (chưa rõ lai lịch) tiếp tục đến nhà bà Phương đập cửa và liên tục chửi bới nên bà Phương điện thoại báo công an phường.

Công an đến hiện trường và mời làm việc đối với ông Trần Quang Sáu cùng 2 thanh niên là Nguyễn Hữu Quyên (sinh 1989, quê Thanh Hóa) và Đặng Quang Vinh (sinh 1986, quê Đồng Nai; hiện tạm trú ở phường Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) đang ngồi tại nhà ông Sáu về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại trụ sở công an, ông Sáu cho biết có qua nhà bà Phương nói chuyện nhưng không có lời lẽ xúc phạm và đe dọa; Quyên và Vinh thì cho biết sang nhà ông Sáu xem bóng đá. Do Quyên, Vinh không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên công an phường tạm giữ hành chính để chờ xác minh thông tin về nhân thân lai lịch.

Qua xác minh Quyên, Vinh chưa có tiền án, tiền sự, thử test không có sử dụng trái phép chất ma túy và bị thất lạc chứng minh nhân dân nên công an phường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Quyên, Vinh về hành vi “không xuất trình chứng minh nhân dân khi kiểm tra”.