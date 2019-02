Kỳ lạ me 'phụ tử đoàn viên' hàng trăm năm tuổi rao bán 2,2 tỉ chưng Tết

Nổi bật trong Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) những ngày qua là “cụ” me hàng trăm năm tuổi của anh Trần Thanh Phong (quê Cai Lậy, Tiền Giang). Với dáng trực quân tử (một thế bonsai phổ biến – PV), chiều cao lên đến 8 mét, chu vi thân gần 5 mét, gốc me cổ thụ khiến ai đi ngang cũng phải trầm trồ.

“Tôi cũng không biết chính xác tuổi thọ của cây, nhưng nhiều người chơi kiểng "lão làng" đều ước tính gốc me này phải có tuổi đời trên dưới 300 năm. Cách đây 3 năm, tôi mua nó từ một chủ vườn ở Tây Ninh. Theo chủ cũ thì anh ta cũng đã mua và chăm sóc nó được hơn 5 năm”, anh Phong cho biết.

HOÀI NHÂN Nhiều người thích thú tạo dáng bên cây me tuổi đời khoảng 3 thế kỉ HOÀI NHÂN Gốc me u nổi những hình thù kỳ quái HOÀI NHÂN Tán cây vẫn xanh tốt và xum xuê theo thời gian HOÀI NHÂN Gốc cây cứng như đá, xuất hiện nhiều lũa nên việc chăm sóc đòi hỏi nhiều kĩ thuật và công sức HOÀI NHÂN Nhánh cây mọc ra từ dưới gốc thể hiện một sức sống mãnh liệt Quảng cáo HOÀI NHÂN Ở những góc nhìn khác nhau, cây me lại cho người xem liên tưởng đến những hình thù kỳ lạ

Người Sài Gòn lặng lẽ kiếm từng đồng xuyên đêm mùa Tết Kỷ Hợi Dấu vết thời gian đã in hằn trên các bộ phận của cây me. Trên thân, nhiều lớp vỏ đùn lại và nhăn nheo tạo nên những hình thù kỳ quái. Thân me cổ thụ cứng như đá và đã xuất hiện nhiều lũa, nhưng sức sống vẫn cực kỳ mãnh liệt với các cành cây xanh tươi. Phần thân trên được phân tán rất cân đối, lộc xuân mơn mởn và đặc biệt còn đậu trái quanh năm. Dấu vết thời gian đã in hằn trên các bộ phận của cây me. Trên thân, nhiều lớp vỏ đùn lại và nhăn nheo tạo nên những hình thù kỳ quái. Thân me cổ thụ cứng như đá và đã xuất hiện nhiều lũa, nhưng sức sống vẫn cực kỳ mãnh liệt với các cành cây xanh tươi. Phần thân trên được phân tán rất cân đối, lộc xuân mơn mởn và đặc biệt còn đậu trái quanh năm.

“Rất có thể do điều kiện sống khắc nghiệt của vùng đất Tây Ninh, hoặc do tác động của bom đạn chiến tranh qua hàng trăm năm, mà cây me buộc phải thích nghi bằng một sức sống mạnh mẽ. Ba năm qua, tôi phải bỏ công chăm sóc, tạo dáng lại để nó cân đối và hài hòa như hiện nay. Cái chính vẫn là muốn giới thiệu cây độc lạ để mọi người cùng chiêm ngưỡng, nếu được sẽ bán lại cho ai đó có duyên”, anh Phong cho biết.

Cạnh bên cây me “khủng”, anh Phong còn trưng bày một cây me cổ thụ khác, nhưng nhỏ hơn. Cây me này cũng có tuổi đời trên dưới một thế kỉ, có lớp vỏ ngoài sần sùi, phần trên chẻ nhánh cân đối và đẹp mắt. Cặp me được đặt tên là “phụ tử đoàn viên”, được anh Phong rao bán với giá 2,2 tỉ đồng. Trong đó, cây me “cha” có giá đến 2 tỉ đồng.

HOÀI NHÂN Do cây me có kích thước "khủng", nên khi vận chuyển, chủ nhân phải phải thuê hàng chục người cùng xe cẩu loại 12 tấn, bao bọc gốc cẩn thận HOÀI NHÂN Từ dưới gốc nhìn lên ngọn, thân cây như một thác nước đổ dài với những hang đá bí ẩn HOÀI NHÂN Chủ nhân "cụ" me cho biết, đã có người trả giá 1,3 tỉ đồng nhưng anh không bán HOÀI NHÂN Nhiều người Sài Gòn bị cây me "khủng" thu hút Quảng cáo