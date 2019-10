Kỷ niệm 25 năm thành lập, TKV tôn vinh 85 tập thể và 41 cá nhân

Doanh thu tăng gấp 48 lần

Đến dự có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Về phía Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) có ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV; ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc.

Trong bài diễn văn ôn lại quá trình xây dựng và phát triển, Chủ tịch Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, trong suốt chặng đường 25 năm qua, công nhân, cán bộ TKV đã vượt qua muôn vàn khó khăn, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, lao động sáng tạo, tận tâm, tận lực trong sản xuất kinh doanh, đạt được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong lĩnh vực kinh doanh chủ lực là công nghiệp than, TKV đã đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành Than một cách bền vững để đáp ứng nhu cầu than trong nước ngày càng lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội. Sau 25 năm, TKV đã khai thác được 700 triệu tấn, tiêu thụ 715 triệu tấn than; tổng doanh thu than từ 1.300 tỉ đồng năm 1994 tăng lên 62.000 tỉ đồng năm 2018, gấp 47,6 lần so với thời điểm Than Việt Nam ra đời; năng suất lao động tính theo than nguyên khai năm 2018 đạt 572 tấn/người-năm, tăng 3,45 lần so với năm 1995.

Phó chủ tịch nước trao bằng khen cho các cá nhân

Trong công nghiệp khai thác khoáng sản, TKV đã phát triển theo hướng tăng cường chế biến sâu, tạo ra sức đột phá mạnh mẽ, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế của Tập đoàn. Đặc biệt, với việc thực hiện thành công hai dự án thí điểm khai thác bauxite tại địa bàn chiến lược Tây nguyên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, TKV đã đặt nền móng cho nền công nghiệp mới của Việt Nam, đó là ngành công nghiệp chế biến alumin - nhôm. Trên nền của ngành công nghiệp than, TKV đã phát triển thành công các lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.

Hành trình 25 năm xây dựng và phát triển, từ một tổng công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất than, TKV đã trở thành tập đoàn kinh tế mạnh với 4 lĩnh vực kinh doanh chính là than, khoáng sản, điện lực và vật liệu nổ công nghiệp, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Hiện tập đoàn có 68 công ty con và đơn vị trực thuộc. Cùng với sự tăng trưởng về hiệu quả SXKD, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện nâng cao. Tiền lương bình quân của người lao động hiện nay đạt trên 11,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,6 lần so với khi thành lập. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ và không ngừng nỗ lực chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

85 tập thể và 41 cá nhân được tôn vinh

Để có được những thành tích trên, các phong trào thi đua cũng như công tác thi đua - khen thưởng trong những năm vừa qua đã đóng góp không nhỏ vào sự thành công cũng như trong từng bước phát triển của Tập đoàn. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất và công tác. Đó là những tấm gương tiêu biểu, những nhân tố điển hình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải đã bày tỏ lòng tri ân đến những người thợ mỏ - người chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng ngành than - khoáng sản trong hơn 80 năm qua và sự biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành than qua các thời kỳ. Đồng thời, kêu gọi những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh trong buổi lễ hôm nay tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, lôi cuốn những tập thể, cá nhân khác cùng noi theo, từ đó tích cực thi đua lao động sản xuất góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển của TKV trong thời gian tới.

Trong buổi lễ ý nghĩa này, TKV đã tôn vinh 85 tập thể và 41 công nhân, cán bộ tiêu biểu là những điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn.