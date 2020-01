Lái Mercedes tông GrabBike, tiếp viên hàng không trình diện: Qua 24 tiếng sao biết say xỉn?

Theo thông tin từ Đội CSGT - trật tự Công an Q.Phú Nhuận (Công an TP.HCM), lái xe Mercedes GLC 300 gây ra vụ tai nạn giao thông tại gần giao lộ đường D - Hồng Hà (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã ra trình diện công an.

Đội này cũng xác nhận vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng sớm 30.1 (tức mồng 6 Tết) giữa xe Mercedes và xe GrabBike đang chở nữ tiếp viên hàng không vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngay sau va chạm, tài xế GrabBike và nữ tiếp viên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, tài xế qua đời, còn nữ tiếp viên tên H. được truyền máu để chuẩn bị phẫu thuật vào sáng nay. Lái xe Mercedes và những người trên xe đã rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra.

Cộng đồng tiếp viên hàng không đã rất bức xúc kêu gọi lái xe Mercedes ra trình diện và chịu trách nhiệm trước những người bị nạn và pháp luật.

Từ biển số xe, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra chủ xe Ảnh: CTV Theo dân mạng, chủ chiếc xe Mercedes gây tai nạn mang BS 51G-902.57 là một người đàn ông ngụ ở đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo những người chứng kiến, trước khi rời đi, lái xe có biểu hiện say xỉn.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, CSGT Q.Phú Nhuận cho biết người lái xe đã ra trình diện, tuy nhiên người này không phải là chủ xe. PV tiếp tục đặt câu hỏi: "Vậy CSGT có xác định người lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở khi gây tai nạn hay không?", CSGT nói: "Vụ việc vẫn đang trong quá trình củng cố hồ sơ làm rõ. Khi nào hoàn chỉnh hồ sơ, ban chỉ huy công an quận sẽ cung cấp thông tin".

Xe Mercedes bị móp đầu, bung túi khí khi xảy ra tai nạn Ảnh: CTV Lãnh đạo một đội CSGT trên địa bàn TP.HCM cũng cho biết, pháp luật không cấm những người gây tai nạn rời khỏi hiện trường. Lãnh đạo một đội CSGT trên địa bàn TP.HCM cũng cho biết, pháp luật không cấm những người gây tai nạn rời khỏi hiện trường.

"Người dân nghi ngờ lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở tại thời điểm gây tai nạn thì theo quy trình lái xe tới trình diện, CSGT sẽ kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, có thể thời điểm này mức nồng độ cồn đã về 0 hoặc nhẹ hơn rất nhiều", vị này chia sẻ.

Cũng theo CSGT, người điều khiển xe gây tai nạn chết người khi có nồng độ cồn trong hơi thở có thể bị xem xét khởi tố hình sự.