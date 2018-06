Lắp đặt đường ống cung cấp nước sạch cho dân

Báo Thanh Niên ngày 19.5 có bài Hàng ngàn hộ dân mất nước sinh hoạt phản ảnh tình trạng hàng ngàn hộ dân ở thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận (H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) bức xúc do đường ống nước sạch không có nước, phải đi mua từng can nước để dùng (ảnh). Nguyên nhân chính là nhà máy nước sạch xã Phước Thuận và đường ống cấp nước cho người dân thôn Lộc Hạ đều bị quá tải, không cung cấp đủ nước so với nhu cầu tăng cao vào mùa nắng nóng.

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Trưởng ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường H.Tuy Phước, cho biết đến ngày 1.6 đã hoàn thành lắp đặt 600 m đường ống từ chợ Bến đến cuối xóm Lộc Đông (thôn Lộc Hạ) nhưng cũng chỉ giải quyết được phần nào nước sạch cho bà con. Còn đường ống từ cống Trại Phúc đến cầu chợ Bến cũng sẽ được triển khai lắp đặt trong thời gian tới.