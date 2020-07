Lời hứa ‘Here for good’ và nỗ lực vì một cộng đồng phồn vinh

Ngân hàng Standard Chartered vừa triển khai chiến dịch toàn cầu mang tên "Here for Today. Here for Tomorrow. Here for Good", đặt mục tiêu cung cấp nguồn vốn và dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời mang đến những đóng góp thiết thực nhất tới cộng đồng trong mạng lưới nơi ngân hàng hoạt động. Tại Việt Nam, sứ mệnh "Here for good" được Standard Chartered thực hiện từ lời nói tới trái tim thông qua nhiều hành động có ý nghĩa, gần đây nhất là chung tay cùng cộng đồng vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.