Mẫu Sơn rét 6 độ C

Nhiệt độ tại vùng núi cao phía bắc chạm ngưỡng rét hại như Sìn Hồ (Lai Châu) 10,5 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 10,2 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 9,6 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 8,3 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,3 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất đo được tại Ba Vì là 15,3 độ C.



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, từ hôm nay 1.1, không khí lạnh bắt đầu suy yếu dần, nên nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc sẽ tăng dần nhưng trời tiếp tục rét. Trong các ngày 2 - 3.1, không khí lạnh suy yếu nhanh hơn sẽ gây ra đợt mưa phùn nhỏ kèm sương mù ở các tỉnh Bắc bộ.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết theo thống kê từ ngày 20.11 đến hết tháng 12.2017, rét đậm, rét hại, mưa tuyết xảy ra trên địa bàn đã làm 98 con trâu, bò chết rét, chủ yếu xảy ra ở các huyện vùng cao như Sa Pa, Văn Bàn… Ước tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, những ngày tới mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều cường và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 3.1. Cụ thể, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu đạt mức 1,85 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,9 m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 1 - 2, có nơi trên báo động 2; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên trên báo động 3 từ 0,15 - 0,2 m; thời gian xuất hiện đỉnh triều hằng ngày từ 5 - 7 giờ và từ 18 - 20 giờ. Các khu vực TP.HCM, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông.

