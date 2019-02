Mẹ đơn thân Sài Gòn quên tình yêu, đi chăm những đứa trẻ nhiễm HIV

Mẹ đơn thân 9X xinh đẹp: Valentine không cô đơn vì 'hẹn hò' với con trai Kết hôn được khoảng 2 năm, cô gái trẻ Lê Thị Thái Uyên (sinh năm 1989, ngụ Q.4, TP.HCM) ly dị với chồng. Lúc đó, con Uyên mới chỉ 5 tháng tuổi. Kết hôn được khoảng 2 năm, cô gái trẻ Lê Thị Thái Uyên (sinh năm 1989, ngụ Q.4, TP.HCM) ly dị với chồng. Lúc đó, con Uyên mới chỉ 5 tháng tuổi.

“Lúc đó, anh ấy đã rất tức giận về hành động của mình, nhưng mình đã kiên quyết chọn hướng đi riêng. Anh ấy đã có những lời lẽ xúc phạm, thậm chí còn công khai với mình về người tình mới. Khoảnh khắc ấy, mình cảm thấy hoàn toàn là một màu đen trước mặt... dù đã chuẩn bị tâm lý trước đó rất lâu”, Uyên bộc bạch.

Con đường làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là điều dễ dàng với Uyên, nhưng cô quan niệm nếu chỉ còn một mình thì lại càng không thể gục ngã, mà phải cố gắng gấp đôi. Sau tất cả, cô đã có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cùng bố, mẹ, em gái và cô con gái đã 11 tuổi.

NVCC Nhìn một Thái Uyên vui vẻ và xông xáo trong các hoạt động thiện nguyện, ít ai biết cô gái trẻ đã từng gặp biến cố tình cảm và trở thành mẹ đơn thân NVCC Hành trình viết tiếp cuộc sống cùng con gái, khi không có người đàn ông bên cạnh không hề dễ dàng với Uyên

“Con gái mình cũng chưa biết được nhiều về ba của nó. Không phải mình giấu, nhưng đến một độ tuổi có thể nhận thức được, mình sẽ chia sẻ với con. Bản thân mình cũng là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn… Ba mẹ mình cũng ly dị. Mẹ đi thêm bước nữa và tuổi thơ của mình không có hình ảnh của cha ruột. Cuộc sống của con mình bây giờ là cuộc sống mình đã từng đi qua, nên mình nghĩ mình biết phải làm gì cho con bé”, Uyên chia sẻ.

Valentine 2019: Người Sài Gòn tấp nập mua hoa, quà tặng người yêu Còn bản thân người mẹ đơn thân, sau lần đi qua đổ vỡ, đi qua khoảnh khắc một mình vượt cạn, Uyên chia sẻ, cô đã không tin vào một người đàn ông nào nữa, cũng không muốn tiếp xúc và tìm hiểu thêm ai. Cảm giác hụt hẫng, chới với theo cô rất lâu, khiến cô thu mình vì sợ đau thêm lần nữa. Còn bản thân người mẹ đơn thân, sau lần đi qua đổ vỡ, đi qua khoảnh khắc một mình vượt cạn, Uyên chia sẻ, cô đã không tin vào một người đàn ông nào nữa, cũng không muốn tiếp xúc và tìm hiểu thêm ai. Cảm giác hụt hẫng, chới với theo cô rất lâu, khiến cô thu mình vì sợ đau thêm lần nữa.

“Cho đến hiện tại, mình vẫn độc thân. Thật sự, tình cảm lứa đôi là điều người phụ nữ rất cần, nhưng để lo cho con, cái trách nhiệm đó nó đáng hơn là tình yêu cá nhân. Mình từng bước vào những mối quan hệ mới và luôn phải đắn đo rất nhiều. Mình nói nhiều với họ về đổ vỡ, về bản thân, về con mình, để họ hiểu. Có lẽ mình không nghĩ đến chuyện hôn nhân lần nữa, nhưng nếu có ai đó đủ bao dung, đủ chân thành cho mình và con, mình nghĩ chỉ cần ở cạnh nhau là đủ”, Uyên chia sẻ.

Động lực đến từ những người có HIV

Mất rất lâu sau tan vỡ, người mẹ đơn thân mới vực dậy được tinh thần và viết tiếp cuộc sống. “Hai nguồn động lực lớn nhất của mình dĩ nhiên chính là con gái và hơi... lạ lùng, chính là những đứa trẻ, những người bị nhiễm HIV”, Uyên chia sẻ.

NVCC Ngoài con gái, động lực sống lớn lao của Uyên sau đổ vỡ là những đứa trẻ HIV NVCC Uyên dành phần lớn thời gian cho những chuyến công tác xã hội, hoạt động thiện nguyện, như mẹ mình

“Từ nhỏ, mình đã được theo mẹ đến bệnh viện Nhi Đồng tham gia các hoạt động thiện nguyện và được tiếp xúc với những người có "H", nên mang về rất nhiều kỉ niệm. Những cảm xúc trong những năm tháng đó đã hun đúc quyết tâm theo đuổi nghề công tác xã hội, cũng như hoạt động thiện nguyện của mình trong suốt 8 năm qua”, bà mẹ đơn thân chia sẻ.

Đều đặn mỗi ngày, sau khi cho con gái đến trường, Uyên lại tất tả tới làm việc ở phòng khám “Nhà Mình” (Q.8, TP. HCM thuộc công ty TNHH Xã Hội Bầu Trời Xanh) - nơi hỗ trợ y tế cho những người nhiễm HIV. Buổi tối, Uyên đến các điểm đón khách của phụ nữ làm nghề mại dâm, tìm cách tiếp xúc và thuyết phục họ đến các cơ sở y tế để xét nghiệm HIV. Trở về nhà, cô lại bận rộn với những ca hỗ trợ tư vấn online.

NVCC Người mẹ đơn thân trong một buổi sinh hoạt với các trẻ em HIV

Uyên cũng thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cho các nhóm đồng đẳng, giúp những người thuộc “nhóm nguy cơ cao” nắm bắt thông tin cần thiết, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Những nơi Uyên hay lui tới, còn là quán cà phê, tiệm cắt tóc, chỗ tập thể thao,… nhằm tiếp cận với người có nguy cơ nhiễm bệnh, cũng như vận động người đã nhiễm kiên trì hơn trong quá trình điều trị.

Valentine: Phương Vy Idol kể chuyện tình như mơ với chồng Mỹ ở rể Ngoài ra, 2 ngày/tuần, Uyên có mặt ở bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp xúc với trẻ và phụ huynh, nhằm tìm hiểu nhu cầu tâm sinh lý mới lớn của trẻ nhiễm HIV. Từ điều kiện gần gũi với hoàn cảnh riêng của từng trẻ, cô lại tìm những sự những giúp đỡ phù hợp cho từng số phận, giúp chúng tìm lại nụ cười. Ngoài ra, 2 ngày/tuần, Uyên có mặt ở bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp xúc với trẻ và phụ huynh, nhằm tìm hiểu nhu cầu tâm sinh lý mới lớn của trẻ nhiễm HIV. Từ điều kiện gần gũi với hoàn cảnh riêng của từng trẻ, cô lại tìm những sự những giúp đỡ phù hợp cho từng số phận, giúp chúng tìm lại nụ cười.

Uyên tâm sự: “Biến cố cuộc đời đã khiến mình rất suy sụp, cho đến khi mình gặp những đứa trẻ và người nhiễm HIV. Mình đã không buồn nữa, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi ngoài kia còn quá nhiều những hoàn cảnh bất hạnh hơn mình. May mắn hơn là con gái cũng đồng cảm với công việc của mẹ. Mình vẫn thường dẫn con theo các chuyến thiện nguyện, phát quà để bé hiểu được mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều trẻ khác, từ đó biết đồng cảm và giúp đỡ mọi người nhiều hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn”.

NVCC Thái Uyên (đứng ngoài cùng bên phải) tham gia các hoạt động vì "cộng đồng" người nhiễm HIV NVCC Nhiệt huyết luôn tràn đầy nơi bà mẹ đơn thân từng đi qua đổ vỡ

Valentine của người mẹ trẻ, trùng hợp thay lại rơi vào đúng ngày cô làm việc ở bệnh viện Nhi Đồng. Và không có gì ngạc nhiên khi ngày lễ Tình Nhân của Uyên cũng dành nốt cho những đứa trẻ không may mắn.

"Một tuần mình có 2 ngày đến bệnh viện: thứ hai hỗ trợ trẻ ở thành phố và thứ năm là trẻ ở tỉnh. Valentine không hẹn hò mà dành cho những điều tốt đẹp, cũng có sao! Chúng ta hạnh phúc, đôi khi chỉ vì thấy được nụ cười hạnh phúc của người khác, đặc biệt là những đứa trẻ, thế thôi", Uyên cười.