Moscow ở phía trước mũi tàu: Xuyên đêm xuyên biên giới đến Nam Ninh

Ga Gia Lâm ở phía bên kia cầu Long Biên. Tòa nhà chính của ga nằm sát mặt đường, chẳng có vỉa hè gì cả. Tôi đến lúc 8 giờ 30 tối sau một cơn mưa tối tăm mặt mũi.

Tôi cẩn thận đặt vé trước một ngày dù đã đọc một bài báo trên mạng phân tích do đâu mà tàu liên vận Gia Lâm - Nam Ninh ế khách. Giá vé một chiều Gia Lâm - Nam Ninh là 741.000 đồng cho giường nằm thoải mái trong phòng bốn giường, máy lạnh. Giá như vậy thì không quá cao, chắc hẳn không phải là nguyên nhân chính khiến hành khách né tránh loại phương tiện này.

Tuyến đường sắt Gia Lâm - Lạng Sơn do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ trước. Hiện nay, nó là một trong những tuyến hiếm hoi trên lãnh thổ VN sử dụng đường sắt tiêu chuẩn khổ 1.435 mm. Từ năm 2009, tàu liên vận Nam Ninh - Hà Nội được đưa vào khai thác, do Cục Đường sắt Nam Ninh phụ trách, việc bán vé do Công ty đường sắt Hà Nội và phía đối tác thực hiện. Mỗi ngày có một chuyến tàu đi từ ga Gia Lâm sang Nam Ninh, xuất phát lúc 21 giờ 20 và tới Nam Ninh vào 10 giờ sáng hôm sau theo giờ địa phương, tức 9 giờ sáng tại VN. Chuyến tàu từ Nam Ninh đến ga Gia Lâm vào cuối buổi chiều mỗi ngày.