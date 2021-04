Mùa hạn và thực trạng thiếu nước sạch tại miền Trung

Nỗi lo thiếu nước sạch thường trực khi hè đến của bà con Trung bộ

Nền nhiệt cao vào mùa hạ, cùng hiện tượng biến đổi khí hậu nhiều năm gần đây khiến bà con miền Trung phải đối diện với thực trạng thiếu nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất. Tháng 4, Trung bộ chỉ vừa đón những đợt nắng nóng đầu tiên, nhưng nhiệt độ cao nhất có nơi đã lên tới 40,7 độ C, tiêu biểu như tại Tương Dương (Nghệ An). Tình trạng khô nóng và thiếu nước sạch được dự báo sẽ tiếp diễn trong những tháng mùa hè, đặc biệt tại các khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương đã xuống cấp, không đủ cung ứng nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt cũng như canh tác của người dân. Thiếu nước sạch trở thành nỗi lo thường trực của nhiều bà con Trung bộ, khi sức khỏe, kinh tế của cả gia đình phụ thuộc vào lượng nước ít ỏi chắt chiu được. Trong cái khó, người dân đã xoay sở nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng thiếu nước như khoan giếng, đào ao, mua nước, dùng nước sông suối kém chất lượng, thậm chí là tái sử dụng nước.

Ở nhiều địa phương, người dân phải sử dụng nước sông suối, bất chấp lo ngại về sức khỏe

Cô Trương Thị Thúy, một người dân Cam Nghĩa (Quảng Trị) từng chia sẻ: “Thiếu nước, gia đình đành phải bơm nước giếng ngầm lên sử dụng, dù cũng lo ngại về chất lượng vì nguồn nước này chưa được qua kiểm định hay xử lý”. Với những gia đình sống phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, thiếu nước sạch còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và an cư. Đại diện UBND xã Mỹ Thủy từng chia sẻ: “Hoạt động sản xuất nông nghiệp chính của xã là trồng lúa, ngoài ra còn có trang trại chăn nuôi tổng hợp, trồng tiêu, cây lâu năm... Tuy nhiên, mùa nắng nóng kéo dài cùng với tình trạng thiếu nước trầm trọng khiến cả chăn nuôi và trồng trọt gặp nhiều khó khăn”.

Dự án nước sạch mang về nguồn hy vọng mới

Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề nước sạch cũng như mong muốn của người dân, thương hiệu bia đậm tình miền Trung Huda đã và đang triển khai chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" từ năm 2019. Phối hợp cùng các chuyên gia nước sạch và chính quyền địa phương, sau 2 năm Huda đã thực hiện 7 dự án tại 5 tỉnh bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, tạo ra nhiều đổi thay tích cực, san sẻ nỗi lo mùa hạn với hơn 20.000 bà con miền Trung. Nước sạch đã mang màu xanh trở lại trên những mảnh vườn của người dân, đồng thời mang đến niềm vui, niềm hy vọng về một cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn.

Năm 2021, Huda thực hiện năm thứ 3 của chương trình, tiếp nối hành trình hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng người dân miền Trung thân yêu trên mọi mặt của cuộc sống. 5 dự án mới tại 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ được triển khai xây dựng từ tháng 4.2021, dựa trên kết quả nghiên cứu và khảo sát tại mỗi địa phương. Sau khi hoàn thiện, các công trình nước sạch sẽ giúp thêm hàng ngàn người tiếp cận nước sạch, tạo điều kiện để bà con xây dựng một tương lai tươi sáng hơn trên dải đất miền Trung.

“Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" tiếp tục mang hy vọng mới hàng ngàn người miền Trung