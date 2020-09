Mua xe SH cũ, 1 năm sau bị công an thu vì xe gian: Bài học cần nhớ

Kể với Thanh Niên, ông Trương Quang N. (63 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ câu chuyện bức xúc của ông suốt thời gian qua liên quan đến chiếc xe SH cũ mà ông đã mua vào năm 2015.

Ông N. kể, chủ cửa hàng xe này giới thiệu có người quen làm ở cửa hàng xe nhưng đã đóng cửa, có vài ba chiếc xe còn y như mới bán lẻ. Rồi giới thiệu cho ông chiếc xe SH cũ màu đỏ đen mang BS 59E1-577.08 với giá 80 triệu đồng. Ông N. đồng ý mức giá này và cùng người bán đi làm thủ tục mua bán ở văn phòng công chứng vào ngày 1.4.2015.

Sau 1 năm, công an ra quyết định thu giữ vì liên quan đến vụ án hình sự

Sau đó, ông cầm giấy tờ này đến điểm đăng ký xe của Đội CSGT – trật tự Công an Q.Phú Nhuận để sang tên mình trên đăng ký xe. Ngày 4.4.2015, ông được CSGT trả lại cà vẹt xe với đúng các thông tin cá nhân của mình.

Ngày 15.4.2016, ông N. bị Công an Q.Hải Châu, Đà Nẵng liên lạc và mời đến trụ sở Công an Q.Phú Nhuận để thông báo quyết định thu giữ lại chiếc xe SH này với lý do xe có liên quan đến một vụ án hình sự (trộm cắp tài sản).