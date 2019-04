Mỹ tài trợ phục hồi chức năng miễn phí cho 1.200 người khuyết tật

Sáng 25.4, tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) dự án “Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển” (Tôi lớn mạnh) được khởi động. Dự án sẽ được thực hiện tại hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam từ 2019 đến 2021 với nguồn tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho trẻ có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển.

Tại Việt Nam, các dịch vụ can thiệp, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật hiện vẫn còn hạn chế. Dự án "Tôi lớn mạnh" sẽ góp phần khắc phục những thách thức này thông qua các hoạt động tăng cường năng lực cho các cán bộ ngành phục hồi chức năng, phát triển dịch vụ liên ngành và triển khai thí điểm mô hình "can thiệp do cha mẹ thực hiện" cùng với việc xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp trẻ khuyết tật phát triển tối đa tiềm năng của mình.

Tại 2 tỉnh, dự kiến 20.000 trẻ sẽ được sàng lọc để phát hiện sớm tình trạng chậm phát triển và khuyết tật. Khoảng 4.000 bệnh nhân bao gồm 1.200 người khuyết tật sẽ được nhận dịch vụ phục hồi chức năng

Ít nhất 400 trẻ khuyết tật và gia đình của trẻ sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ can thiệp tại cơ sở y tế cũng như can thiệp tại gia đình. Hướng dẫn cấp quốc gia về phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ tự kỷ sẽ được xây dựng và ban hành.

Tổng ngân sách mà USAID tài trợ cho dự án lên đến 1.999.880 USD.