Nam bộ, Tây nguyên bắt đầu cao điểm mùa khô

Trong 7 ngày tới (12 - 18.1), hầu hết trên cả nước thời tiết khả quan hơn, mưa có xu hướng giảm, không có mưa to lũ lớn và rét ở mức độ không quá cực đoan.

Miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh suy yếu nên chỉ còn rét đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 16 - 19C, vùng núi vẫn còn rét dưới 15C, sương mù và mưa phùn. Ban ngày có nắng nên trời khá ấm với nhiệt độ cao nhất từ 20 - 24C. Từ thứ năm cho đến cuối tuần sau sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường tuy không mạnh như vừa qua nhưng cũng sẽ làm cho nhiệt độ giảm nhanh, bắt đầu đợt rét đậm rét hại kéo dài trong vài ba ngày với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng và trung du hầu hết dưới 12 - 15C, vùng núi dưới 10C, tại các điểm có độ cao từ 1.500 m trở lên như Mẫu Sơn, Sa Pa, Sìn Hồ, Mù Cang Chải có thể giảm còn 5 - 8C. Mưa tăng dần trong hai ngày 16 - 17.1 do nhiễu động thời tiết xấu trên cao, có nơi mưa nhỏ mưa vừa.

Các tỉnh bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Bình thời tiết tốt trong những ngày đầu tuần, sau đó khi không khí lạnh tràn xuống cũng sẽ làm cho thời tiết thay đổi, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ và rét vào giữa tuần. Càng xuống phía nam thì trời đỡ rét nhưng mưa tăng hơn, tập trung từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đợt mưa này chủ yếu từ đêm 16 - 18.1, lượng mưa không nhiều nên ít có khả năng sinh lũ.

Nhìn chung, do những đợt mưa trái mùa làm cho số giờ nắng và lượng bốc hơi thiếu hụt, độ ẩm cao và sương mù kéo dài nên các tỉnh miền Bắc và bắc miền Trung sâu đục thân tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng vẫn có nguy cơ gây hại trên mạ và lúa mới sạ.

Xâm nhập mặn có thể diễn ra sớm Theo dự báo ENSO mới nhất (ngày 10.1), hiện tượng El-Nino với cường độ yếu đến trung bình vẫn duy trì cho đến tháng 3.2019. Do vậy, ngay sau tết từ giữa tháng 2, khi có triều cường và gió đông bắc mạnh, có thể độ mặn ở các vùng cửa sông bắt đầu tăng khá nhanh và xâm nhập mặn xuất hiện sớm, độ mặn lớn hơn so với mùa khô năm 2018 vừa qua.

Nam bộ và Tây nguyên thời tiết chủ yếu là nắng nhiều và bắt đầu vào thời kỳ cao điểm của mùa khô. Do cường độ bức xạ tăng mạnh, số giờ nắng từ 8 - 10 giờ trong ngày nên độ ẩm giảm nhanh hầu hết dưới 70 - 80%, độ ẩm thấp nhất dưới 50% khiến trời khô hanh trở lại, có khả năng xuất hiện 1 - 2 buổi chiều mưa trái mùa với lượng nhỏ do các nhiễu động trong đới gió đông, chủ yếu ở vùng ven biển ĐBSCL từ Bạc Liêu đến Cà Mau và Kiên Giang, TP.HCM có thể mưa nhỏ và giông nhiệt. Do nắng nhiều và ít mây nên buổi trưa có cảm giác khá nóng, miền Đông và TP.HCM nhiệt độ cao nhất 33 - 35C, miền Tây 31 - 33C. Nửa cuối tuần sau trời hơi se se lạnh đêm về sáng với nhiệt độ thấp nhất 21 - 23C ở miền Đông Nam bộ. Hiện tượng sương mù và mù khô vẫn còn xuất hiện nhiều nơi với mật độ có lúc khá dày đặc.