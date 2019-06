Nam thanh niên biến thái quay lén toilet nữ: Tinh vi lắp camera trong bóng đèn trần nhà

Mới đây sau khi kiểm tra lại các phòng vệ sinh một lần nữa, chị Trần Thu Phương (chủ quán cà phê DJ X.T, Q.10, TP.HCM) hoảng hồn khi phát hiện vẫn còn 1 thiết bị quay hình được lắp đặt trong chiếc đèn trên trần.

ẢNH CẮT TỪ CLIP Thiết bị giấu kín trong chiếc đèn trần phòng vệ sinh nữ NVCC Thiết bị "lạ" có khả năng ghi hình, truyền trực tiếp vào điện thoại qua ứng dụng

Chị Phương cho biết, hôm xảy vụ bắt quả tang thanh niên quay lén, chị cùng chồng đã kiểm tra kĩ và thấy trên mặt cánh cửa có các lỗ khoan xuyên qua. Cùng với góc quay của các video thu được trong điện thoại thanh niên đó, xác định đúng là người này đã gắn thiết bị quay lén tại vị trí này.

tin liên quan Nóng mạng xã hội: Phẫn nộ thanh niên quay lén toilet nữ, bị tát không trượt phát nào "Tuy nhiên, mình cứ có linh cảm không hay làm sao ấy. Tối hôm qua nằm mà mình cứ nhớ về vụ việc, rồi không ngủ được tới hơn 12 giờ luôn. Thấy lo lo, nên mình bắt ông xã dậy kiểm tra lần nữa. Lúc này thì thấy một thiết bị lạ lú ra trên bóng đèn trần nhà vệ sinh, trước đó mình không có để ý phía trên cao này. Ông xã mình tháo chụp đèn ra thì đúng là có một thiết bị ghi hình nằm gọn gàng trong đó", chị Phương cho biết.

Sau khi tháo gỡ và tìm hiểu về thiết bị “lạ”, chị Phương biết được đây là một một loại camera giấu kín có thể kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng, để truyền trực tiếp hình ảnh về. Thời lượng pin thiết bị có thể kéo dài 4 - 10 tiếng đồng hồ. Hơn nữa có một thẻ nhớ nằm trong thiết bị này, còn ghi rõ ngày mua là 3.6.2019 (tức hôm chị Phương bắt quả tang).

Kiểm tra chiếc thẻ nhớ, chị Phương lại tiếp tục hoảng hốt với đoạn video dài hàng giờ đồng hồ, bắt đầu từ lúc thanh niên chỉnh sửa góc quay camera cho đến lúc nhân viên quán và hàng loạt khách hàng nữ vào phòng vệ sinh.

ẢNH CẮT TỪ CLIP Đoạn clip trong thẻ nhớ bắt đầu ghi hình từ lúc thanh niên biến thái canh chỉnh camera trên trần nhà. Chiếc điện thoại trên tay đối tượng này cũng có hình ảnh trực tiếp từ camera

“Vụ việc làm mình và nhân viên quán rất hoang mang, nhưng dù sao cũng là chỗ làm ăn của mình, nên thú thật mình không muốn làm lớn chuyện, cứ để cho công an xử lý theo pháp luật. Ai ngờ giờ lại thấy thêm một camera, chứng tỏ thanh niên này rất rành công nghệ, hành động rất tinh vi”, chủ quán lo lắng.

tin liên quan Kẻ biến thái quay lén nhà vệ sinh nữ chỉ bị... 'cảm hóa, giáo dục' Trước đó, mạng xã hội lan truyền những đoạn clip ghi lại việc chủ một quán cà phê bắt tại trận một nam thanh niên biến thái giở trò quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Mở điện thoại kiểm tra, chủ quán phát hiện nhiều clip, hình ảnh quay lén không chỉ trong quán này mà còn ở nhiều địa điểm khác. Thanh niên “bệnh hoạn” này lập tức bị đưa lên công an phường. Trước đó, mạng xã hội lan truyền những đoạn clip ghi lại việc chủ một quán cà phê bắt tại trận một nam thanh niên biến thái giở trò quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Mở điện thoại kiểm tra, chủ quán phát hiện nhiều clip, hình ảnh quay lén không chỉ trong quán này mà còn ở nhiều địa điểm khác. Thanh niên “bệnh hoạn” này lập tức bị đưa lên công an phường.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại quán cà phê DJ X.T (P.2, Q.10, TP.HCM). Chị Trần Thu Phương (chủ quán) xác nhận sự việc xảy ra vào tối 3.6, và cũng cho biết thêm: “Tối hôm trước, hắn ta đã đến quán, nhưng bấy giờ mình không có ở đó. Bạn quản lý nói lúc 19 giờ hơn, có thanh niên ngồi nạy nạy cửa nhà vệ sinh nữ, nhưng tưởng là mình kêu người sửa toilet. Nghi ngờ, mình kiểm tra camera hành lang, thấy thanh niên này đi qua đi lại các nhà vệ sinh rất nhiều lần, có cầm theo tua vít, kềm”.

Hôm sau, thanh niên này lại đến quán để giở trò. Do chị Phương đã cảnh giác, nhớ mặt, nên tiến hành theo dõi qua camera và thấy hắn có những hành vi tương tự. Chị cùng các nhân viên quán ập vào bắt quả tang.

NVCC Lỗ khoan trên cửa nhà vệ sinh để gắn thiết bị quay lén NVCC Camera hành lang ghi lại hành vi mờ ám của thanh niên biến thái ở khu vực nhà vệ quán cà phê ẢNH CẮT TỪ CLIP Thanh niên hết đường chối cãi khi bị bắt quả tang với hàng loạt đoạn clip quay lén nhà vệ sinh ở quán cà phê DJ X.T và nhiều nơi khác

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết, thanh niên này được xác định là Từ Huy T. (32 tuổi, quê An Giang), hiện đang tạm trú tại Q.3. Tuy nhiên, khi đối chất làm rõ vụ việc, các hình ảnh, clip còn lại trong máy rất mờ, không nhìn rõ được. Một số đoạn clip quay lén gây ảnh hưởng đời sống riêng tư của nhân viên quán đã bị chủ quán xóa. Chủ quán cũng không yêu cầu gì thêm, nên công an P.2 (Q.10) chỉ lập hồ sơ cảm hóa, giáo dục đối tượng này.