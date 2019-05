Nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn

Những con thiên nga trắng có xuất xứ từ Hà Lan phải vào gầm cầm vượt sông Tam Bạc (Hải Phòng) tránh nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Chỉ còn vài giờ nữa, phà Vàm Cống trên sông Hậu nối tỉnh Đồng Tháp và An Giang sẽ ngừng hoạt động bởi cầu Vàm Cống thông xe sẽ giúp các phương tiện qua lại thuận tiện hơn.

Suốt 34 năm qua, thượng tọa Thích Thiện Thông (63 tuổi), trụ trì chùa Long An (P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) luôn hết lòng chăm lo người già neo đơn không nơi nương tựa và giúp đỡ người nghèo.

Nhà văn hóa thôn diễn ra trăm sự. 'Sự' nào cũng in dấu ấn người quê, có buồn vui, có nghiêm chỉnh lẫn tầm phào. Nàng dâu uống say về "xách" mẹ chồng ra chửi, thôn can thiệp. Anh rể vuốt ngực em vợ, thôn kiểm điểm...