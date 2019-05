Ngẩn ngơ bánh tét miền Tây

Bánh tét ở đây cũng được dùng phổ biến hơn. Nó như món ăn chơi, có thể ăn lúc nào cũng được mà không cần một... lý do. Lần đầu đến An Giang, tôi ngẩn tò te trước một mâm bánh tét có 5 kích cỡ khác nhau. Loại to nhất bằng bánh tét miền Trung nhưng ngắn một nửa. Nhỏ nhất chỉ bằng ngón tay. Khám phá bên trong chiếc bánh thì càng thú vị.

Cô bán bánh tét giới thiệu, bánh tét vùng này ngon nhờ làm từ loại nếp đặc sản địa phương của Tịnh Biên, Tri Tôn. Nhưng bí kíp tạo nên mùi vị khác lạ của bánh tét An Giang so với bánh tét miền Trung là gạo nếp được xào nước cốt dừa. Ngoài ra, nhân dùng để gói bánh bao giờ cũng rất đa dạng. Nào là nhân mặn đậu xanh với thịt mỡ, ba rọi; nào là nhân ngọt có chuối, đậu xanh, đậu đen… Cô bán bánh tét giới thiệu, bánh tét vùng này ngon nhờ làm từ loại nếp đặc sản địa phương của Tịnh Biên, Tri Tôn. Nhưng bí kíp tạo nên mùi vị khác lạ của bánh tét An Giang so với bánh tét miền Trung là gạo nếp được xào nước cốt dừa. Ngoài ra, nhân dùng để gói bánh bao giờ cũng rất đa dạng. Nào là nhân mặn đậu xanh với thịt mỡ, ba rọi; nào là nhân ngọt có chuối, đậu xanh, đậu đen…

Thưởng thức bánh tét ở xã Tân Bình Thạnh, H.Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, thì còn bất ngờ hơn với bánh tét đa nhân. Trong một đòn bánh có thể hội tụ từ 3 - 6 loại nhân mặn ngọt khác nhau.

Thật sự ăn tới đâu chỉ muốn phong tặng cho người làm bánh tét danh hiệu nghệ nhân ngay tới đó. Cắt một lát bánh đưa vào miệng là cảm nhận được hương vị 6 loại nhân, quả là một trải nghiệm ẩm thực hết sức khó quên.

Ghé qua Cần Thơ hay Vĩnh Long, có thể bạn sẽ phải “hoa mắt” vì ngoài các loại nhân phổ biến mà người miền Tây hay dùng còn có thêm bánh nhân trứng vịt muối, bánh lá cẩm. Bánh tét lá cẩm có màu tím của nếp, màu đỏ hổ phách của lòng đỏ trứng vịt muối, màu vàng của đậu.

Đặc biệt, có người làm bánh còn khéo tay phối nhân để thành hình hoa, chữ Phước - Lộc - Thọ, chữ Vạn, chữ May, chữ Phúc... Chưa hết, đến Sóc Trăng, đừng quên tìm cảm giác lạ với bánh tét cốm dẹp, thăm H.Ba Tri (Bến Tre) thì nhớ thưởng thức bánh tét bắp non.

Bởi vậy, làm sao mà không ngẩn ngơ với bánh tét miền Tây cho được!