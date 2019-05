Nghi bị 'tiếp thị sữa' hành hung ở TP.HCM: 'Vụ việc không quá nghiêm trọng?'

'Đây là vụ đầu tiên'

Ngày 30.5, công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận với Thanh Niên đã nhận thông tin cùng hồ sơ của Công an xã Phong Phú về vụ nhóm người lạ mặt xuất hiện gần chốt CSGT tại giao lộ Nguyễn Văn Linh – Trịnh Quang Nghị và hành hung người đi đường. Nạn nhân là anh N.T.A.M (SN 1976, ngụ Tân Kim, Cần Giuộc, Long An).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Công an xã Phong Phú, cho biết, hiện Công an xã Phong Phú đang trực tiếp tiến hành củng cố hồ sơ, xác minh đối tượng có hành vi đánh người đi đường để xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀI NHÂN Người thân, bạn bè tài xế liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi thăm anh M., sau khi vụ việc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội HOÀI NHÂN Anh M. bị đa chấn thương bên ngoài, sau khi bị đối tượng lạ đánh vào người đến gãy khúc cây gỗ

Khi được hỏi về mức độ nghiêm trọng của vụ việc, ông Bình cho biết: “Nói chung thì vụ việc chưa có gì nghiêm trọng. Bởi theo thông tin người bị hại trình báo cũng như với ghi nhận ban đầu về thương tích để thể hiện lại, thì không quá nghiêm trọng. Có liên quan đến CSGT là do chính nạn nhân nghi ngờ như vậy. Tuy nhiên, quan điểm của Công an xã chúng tôi là làm rõ đến cùng, phải xác minh đối tượng thuộc thành phần nào để điều tra và xử lý theo quy định, chứ không phải dựa theo mối nghi ngờ của người bị hại. Sau khi làm rõ thì mới xác định được mức độ nghiêm trọng”.

Ông Bình cũng nhấn mạnh: "Trong quá trình điều tra, nếu xác định những đối tượng lạ này là người trong ngành, thì sẽ xử lý theo quy định của ngành, cái đó đã vượt ngoài thẩm quyền của công an xã chúng tôi. Còn nếu các đối tượng là người dân bình thường, thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, khung xử phạt còn tùy theo tính chất, mức độ hành vi, nên không nói trước được".

Cho biết thêm về khu vực xã Phong Phú, ông Bình khẳng định “tình hình an ninh trật tự ở đây nhìn chung vẫn ổn định”. Riêng vấn đề đánh nhau, gây rối, bà con xóm giềng mâu thuẫn, cãi vã thì ít nhiều ở địa phương nào cũng có, không thể tránh khỏi.

“Còn về vụ việc tương tự như nạn nhân M. trình báo thì trước nay trên địa bàn chưa hề gặp, đây là vụ đầu tiên. Chúng tôi cũng không nhận được thông tin nào từ người dân về việc có lực lượng ngoài ngành hỗ trợ bắt lỗi vi phạm giao thông, nên cũng không thể nắm để phục vụ công tác điều tra. Riêng công an xã chúng tôi đều thực hiện tuần tra công khai, mặc sắc phục đúng điều lệnh, có biên bản, hồ sơ đầy đủ”, ông Bình nói.

Sẽ điều tra làm rõ và xử lý để người dân an tâm

Công an xã Phong Phú cũng xác nhận, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29.5, anh N.T.A.M có đến trình báo về việc bị hành hung. Lời khai tại trụ sở công an cũng giống như thông tin anh M. đã trao đổi với Thanh Niên vào chiều cùng ngày xảy ra vụ việc.

Sáng 25.9, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ thông tin và hình ảnh anh M. (làm nghề tài xế xe hợp đồng) ghi lại cuộc "chạm trán" với "tiếp thị sữa" (từ lóng mà dân mạng chỉ các nhóm người lạ đứng gần và hỗ trợ CSGT ghi nhận lỗi vi phạm - PV) trên đường đi làm. Vụ việc khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, vì đây không phải là lần đầu tiên "tiếp thị sữa" xuất hiện gần các chốt CSGT và có hành động đe dọa, thậm chí hành hung người dân.

Anh M. cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng 29.5, khi anh đang lái xe máy đến bãi đỗ xe hơi. Lưu thông đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị, anh trông thấy một người mặc thường phục ngồi trong quán cà phê, nghi đang ghi nhận lỗi vi phạm giao thông của người đi đường vào sổ và sử dụng bộ đàm để báo cho ai đó.

ẢNH CẮT TỪ CLIP Thanh niên mặc thường phục ngồi trong quán bị anh M. nghi ngờ ghi nhận lỗi vi phạm giao thông vào sổ và dùng bộ đàm báo cho CSGT NVCC Thanh niên dùng cây gỗ tấn công anh M. bị anh chụp ảnh lại

Sau khi dừng lại quay clip, chất vấn xem đó có phải là CSGT đang làm nhiệm vụ hay không thì anh rời đi. Sau đó, anh lại tiếp tục dừng ở chốt CSGT đang xử lý người dân vi phạm trên đường Nguyễn Văn Linh cách khoảng 200 mét, để thắc mắc về đối tượng lạ.

Nhưng vừa lái xe đi không xa, anh bị 4 thanh niên đuổi theo tấp đầu xe, trong đó có người anh gặp khi nãy, cầm theo một khúc gỗ vụt tới tấp vào người. Nhóm người này đồng thời đe dọa, giật điện thoại để xóa hết clip, hình ảnh của anh M. rồi mới cho đi. Anh M. được người dân hỗ trợ đưa vào công an xã cho lời khai, sau đó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì bị đa chấn thương bên ngoài.

“Nhận tin báo, anh em chúng tôi đã gấp rút ra hiện trường. Nhưng lúc đó đã không còn ai hết, vì cũng cách khá lâu so với lúc xảy ra vụ hành hung. Sau khi xác định rõ nguyên nhân, mục đích và có kết quả cuối cùng, Công an xã sẽ trình báo cho Công an huyện để cung cấp cho báo chí, để người dân an tâm”, ông Bình cho biết.