Ngỡ ngàng vẻ đẹp Ngườm Ngao, nhiều người Việt ít biết

Ở cao bằng khôhg chỉ có Ngườm Ngao Ngườm Ngao thuộc bản Gun, xã Đạm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Bạn có thể liên hệ các đơn vị lữ hành để mua tour hoặc đặt tour theo ý. Bạn nên kết hợp để đi cùng một chuỗi tham quan với thác Bản Giốc cách đấy chừng 5 cây số. Nếu thích có thể thuê xe bao tài xế để đi. Tuy nhiên, bạn phải chuẩn bị tâm lý là đường khá xa, không hề dễ đi và tài xế phải vững tay lái. Đường từ Hà Nội đến Cao Bằng khoảng 300 km. Từ thành phố Cao Bằng đến nơi này gần 100 km nữa. Đường lắm dốc, nhiều đèo, quanh co, khúc khuỷu. Từ Hà Nội đi theo quốc lộ 3 lên đến Cao Bằng (khoảng 272 km), đến thị trấn Quảng Uyên, rẽ sang tỉnh lộ 206 là đến động Ngườm Ngao. Không biết có phải vì thế hay vì người ta chỉ mải đi xem thác Bản Giốc mà con số du khách đến nơi này mỗi năm chỉ khiêm tốn chừng 11.000 - 12.500 lượt. Trong đó, có gần 4.500 khách nước ngoài (số liệu của Công ty du lịch Cao Bằng). Tháng 4.2018, UNESCO đã công nhận Công viên Địa chất non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Với danh hiệu này, Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng trở thành công viên địa chất thứ 2 ở VN, sau Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (được công nhận năm 2010). Với danh hiệu này, nhiều vẻ đẹp của non nước Cao Bằng sẽ được nhiều khách du lịch gần xa biết đến cùng với động Ngườm Ngao.