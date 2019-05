Người bị nghi là 'tiếp thị sữa' đánh anh quay clip: 'Tôi không quan hệ gì với CSGT'

Liên quan đến vụ anh N.T.A.M bị một nhóm người lạ mặt xuất hiện gần chốt CSGT tại giao lộ Nguyễn Văn Linh – Trịnh Quang Nghị hành hung, PV Thanh Niên đã tìm đến nhà của Nguyễn Minh Trung (19 tuổi, tạm trú xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM) và Trung xác nhận đã đánh anh M. hôm 29.5.

Trung cho biết, vào sáng 29.5 như mọi ngày anh đi ăn sáng và uống cà phê ở quán gần nhà. Trong lúc đang ngồi ở trong quán bỗng nhiên anh M. tiến đến "kênh kênh" hỏi Trung ngồi làm gì và đòi kiểm tra túi xách Trung.

“Sáng sớm cãi nhau với vợ nên trong người có bực tức tự nhiên có người lạ xông xông vô đòi kiểm tra túi xách và bộ đàm tôi. Mà tôi có cầm bộ đàm gì đâu. Trên tay trái tôi cầm cái điện thoại, tay phải cầm cuốn tập mà bị rớt trong đó có giấy nợ nên cầm coi thử trong đó có gì. Người đó tự nhiên vô hỏi tôi mày là ai, ngồi đây làm gì, nói tôi coi chừng. Tôi tức tôi mới đuổi theo”, Trung nói.

Ngay sau đó Trung tức quá, đi tìm cây đuổi theo anh M. và đánh anh ngay trên đường. Song lúc đó người bạn của Trung cũng chạy xe đến quán để gặp Trung. Tuy nhiên, khi thấy Trung cầm cây chạy nhanh thì người bạn cũng chạy theo ở phía sau và đến can ngăn. Trung cho biết có 3 người đứng ở gần chỉ là người dân chứ không phải nhóm người hành hung anh M.

Chụp màn hình Nguyễn Minh Trung cầm cây đánh anh M. trên đường Nguyễn Văn Linh

Khi được hỏi về dư luận mạng xã hội nói Trung có mối quan hệ với CSGT, anh cho rằng: "Mạng xã hội ai muốn nói gì nói, tôi hoàn toàn không liên quan với ai, tự nhiên nói tôi vậy người dân bức xúc quá lại nhà tôi kiếm chuyện ai chịu trách nhiệm cho tôi. Thanh niên với nhau đánh lộn là chuyện bình thường". Tuy nhiên, Trung vẫn nhiều lần khẳng định không có mối liên hệ hay làm việc cho bất kỳ CSGT nào. Trung cũng thừa nhận đã lên cơ quan công an trình báo chờ xử lý đúng với pháp luật. Ngoài ra việc hành hung anh M. là hành động sai và Trung sẽ tìm gặp anh để xin lỗi và bồi thường tiền thuốc men.

Trước đó, vào ngày 30.5, công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận với Thanh Niên đã nhận thông tin cùng hồ sơ của Công an xã Phong Phú về vụ nhóm người lạ mặt xuất hiện gần chốt CSGT tại giao lộ Nguyễn Văn Linh – Trịnh Quang Nghị và hành hung người đi đường. Nạn nhân là anh N.T.A.M (SN 1976, ngụ Tân Kim, Cần Giuộc, Long An).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Công an xã Phong Phú, cho biết, hiện Công an xã Phong Phú đang trực tiếp tiến hành củng cố hồ sơ, xác minh đối tượng có hành vi đánh người đi đường để xử lý theo quy định của pháp luật.