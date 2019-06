Người cha bị CSGT tông chết: Con thơ sắp thôi nôi bơ vơ cùng vành khăn tang

Chúng tôi có mặt tại nhà ông Nguyễn Tiến Thọ, bố của anh An (23 tuổi) vào chiều tối khi gia đình, người thân và hàng xóm đang chuẩn bị cúng cơm buổi chiều cho anh An. Hàng chục người có mặt ở đây nhưng không ai nói với ai một câu nào. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kinh phát ra từ chiếc máy catsette làm cho không khí càng thêm đau buồn.

Chờ nhận lương rồi 2 vợ chồng chở nhau về làm thôi nôi

Chị Phạm Thị Bích Vy (vợ anh An) bên di ảnh chồng tại nhà riêng

tin liên quan Nóng mạng xã hội: Bố lao vào 'biển lửa' cứu con gái nuôi, xe gây tai nạn bỏ mặc Từ khi người chồng đầu ấp tay gối bị nạn và mãi mãi ra đi vào chiều 9.6, chị Phạm Thị Bích Vy dường như không còn nước mắt. Đôi mắt chị thâm quầng bởi chị cả ngày lẫn đêm ngồi bên quan tài và di ảnh của chồng. Khi chúng tôi có mặt, chị Vy đang ngồi dựa lưng vào góc tường, mắt chăm chăm nhìn di ảnh chồng nấc nghẹn, hương khói nghi ngút bao trùm ngôi nhà nhỏ bé của bố mẹ anh An, khiến cho không khí thêm tang thương. Từ khi người chồng đầu ấp tay gối bị nạn và mãi mãi ra đi vào chiều 9.6, chị Phạm Thị Bích Vy dường như không còn nước mắt. Đôi mắt chị thâm quầng bởi chị cả ngày lẫn đêm ngồi bên quan tài và di ảnh của chồng. Khi chúng tôi có mặt, chị Vy đang ngồi dựa lưng vào góc tường, mắt chăm chăm nhìn di ảnh chồng nấc nghẹn, hương khói nghi ngút bao trùm ngôi nhà nhỏ bé của bố mẹ anh An, khiến cho không khí thêm tang thương.

Mọi người có mặt ở đây ai cũng ngấn lệ tiếc thương cho người thanh niên xấu số. Và còn buồn hơn khi nhìn thấy con gái bé nhỏ của anh - Nguyễn Ngọc Bảo Châu, 11 tháng tuổi, ngây ngô hồn nhiên đeo khăn chịu tang cha.

“Trên tay cháu cầm đồ chơi, đầu đội khăn tang chứng kiến cảnh này, không ai cầm nổi nước mắt. Nhìn di ảnh người cháu ra đi khi còn quá trẻ, tôi đau từng khúc ruột đã đành, giờ nhìn đứa cháu ngây ngô vui cười khi có ai đó đòi bế mà trong nhà thì quan tài của ba đang nằm sừng sững khiến tôi càng đau lòng hơn. Mấy hôm trước thằng An còn gọi điện về cho bố mẹ và mọi người nói cố gắng làm vài bữa nữa, nhận lương rồi 2 vợ chồng chở nhau về làm đám thôi nôi cho con gái. Thế mà giờ này nó đã ra đi mãi mãi”, bà Nguyễn Thị Nhìn, cô ruột của anh An nấc nghẹn.

Vợ con anh An phải chia xa anh mãi mãi

tin liên quan Vượt qua cái chết, thanh niên bị tai nạn giao thông 'kiệt sức' vì hết tiền chữa Ông Nguyễn Tiến Thọ (43 tuổi, bố anh An) trông xơ xác như người mất hồn, khi tiếp chuyện chúng tôi phải nhờ người dìu để ngồi. Ông Thọ kể, gia đình ông có 4 người con nhưng thuộc diện nghèo khó, anh An là con trai đầu. Học xong lớp 12, anh ở nhà phụ giúp gia đình để giảm bớt khó khăn, kiếm tiền phụ nuôi các em đi học. Anh An lập gia đình được 2 năm nay, mới có 1 cháu gái hơn 11 tháng tuổi. Ông Nguyễn Tiến Thọ (43 tuổi, bố anh An) trông xơ xác như người mất hồn, khi tiếp chuyện chúng tôi phải nhờ người dìu để ngồi. Ông Thọ kể, gia đình ông có 4 người con nhưng thuộc diện nghèo khó, anh An là con trai đầu. Học xong lớp 12, anh ở nhà phụ giúp gia đình để giảm bớt khó khăn, kiếm tiền phụ nuôi các em đi học. Anh An lập gia đình được 2 năm nay, mới có 1 cháu gái hơn 11 tháng tuổi.

Do hoàn cảnh khó khăn nên sinh con được 6 tháng, 2 vợ chồng gửi cháu Bảo Châu lại cho ông bà nội chăm nuôi rồi khăn gói lên huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thuê nhà trọ để phụ bà dì bán trái cây. Hai vợ chồng tháng tiết kiệm cũng được gần chục triệu đồng.

“Hai hôm trước khi xảy ra sự việc, An có gọi cho tôi nói chuẩn bị về làm đám thôi nôi cho cháu Bảo Châu. Nhưng giờ thì nó đã ra đi mãi mãi...”, ông Thọ rơm rớm nước mắt kể.

Mong muốn cơ quan điều tra khách quan Theo thông báo của Công an tỉnh Bình Dương, chiều 9.6, thiếu úy Phan Hoài Ân đã điều khiển xe biển xanh 61A - 004.22 của Phòng CSGT Công an Bình Dương lưu thông trên đường ĐT 749B, hướng từ ấp Hòa Lộc về ngã tư Minh Hòa (xã Minh Hòa).

Cú tông mạnh khiến anh An văng vào tiệm vàng gần đó, bị thương nặng, phần đầu xe ô tô biển số 61A - 004.22 bị hư hỏng nặng, biến dạng còn thiếu úy Ân bị mắc kẹt trong xe. Ngay sau tai nạn xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa anh An đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, anh An tử vong ngay sau đó.

Hàng xóm láng giềng chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình nạn nhân

Chị Phạm Thị Bích Vy kể lại, khi nghe tin, chị chạy ra tìm chồng để đưa đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện, gặp một công an phụ trách điều tra, chị Vy trao đổi rằng tài xế có dấu hiệu say xỉn, mong muốn cơ quan công an điều tra khách quan. Cũng theo chị, anh công an này cho biết đang trong quá trình điều tra và sẽ thông báo kết quả cho chị sau.

Theo ông Nguyễn Tiến Hai, bác ruộc của anh An, từ khi anh An được đưa về nhà để lo hậu sự, phía gia đình thiếu úy Ân đã 2 lần xuống thăm hỏi và có gửi một số tiền để gia đình lo đám tang. "Chúng tôi cũng chấp nhận vì chuyển xảy ra không ai mong muốn, giờ chúng tôi không muốn nói gì thêm, chỉ tập trung lo việc cho cháu. Đúng sai như thế nào thì phía công an sẽ điều tra xử lý”, ông Hai nói.