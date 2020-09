Người con gái đánh đập, đổ rác lên đầu mẹ ở Long An bị bắt giam

Chiều 8.9, đại tá Phạm Thanh Tâm (Phó giám đốc Công an tỉnh Long An ) cho biết qua xác minh nhân chứng và làm việc trực tiếp người có hành vi hành hạ người lớn tuổi trong gia đình, công an đã xác định có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Căn cứ hành vi trên, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, H.Cần Đước) về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ , vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại Điều 185, Bộ Luật Hình sự. Quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Video con gái đánh đập, đổ rác lên đầu mẹ già 88 tuổi

Trong ngày 8.9, có mặt làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đức, bà Nguyễn Thị Hoa thừa nhận toàn bộ hình ảnh trong clip ghi lại cảnh đánh bà mẹ già, chửi mắng và đổ phân lên đầu chính là bà thực hiện. Ngoài ra, bà còn khai nhận thường xuyên có những lời lẽ chửi mắng, xô ngã mẹ ruột do mẹ “lẩm cẩm” không tự chủ được sinh hoạt; đồng thời bực tức phải chăm lo mà không thừa hưởng tài sản. “Tôi sai tất cả, do thiếu kiềm chế nên mới để lại hậu quả”, bà Hoa khai nhận.

Qua xác minh, Công an H.Cần Đước xác định người quay clip là con của bà Hoa (cháu ngoại người bị bạo hành). Theo đó, cụ bà bị bà Hoa bạo hành là N.T.Đ (79 tuổi, ở cùng nhà với bà Hoa). Ngày 2.9, cụ Đ. từ trần, sau đó được đưa đi hỏa táng ở H.Tân Trụ, Long An.

Bà Hoa cho rằng do bức xúc việc mẹ ruột không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ có một mình bà lo nuôi dưỡng. Chính sự cực khổ đó đã khiến cho bà mất hết lý trí đối với người đã sinh ra mình.