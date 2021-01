Người dân bị đe dọa, đập phá xe ô tô khi đỗ trong khu đô thị Xa La

Ngày 19.1, phản ánh tới Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh T. (46 tuổi, trú tại P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội) cho biết, xe ô tô của ông bị kẻ gian đập phá khi đang đỗ tại chung cư CT1A, Khu đô thị Xa La (P.Phúc La).

Cụ thể, khoảng 23 giờ đêm 16.1, ông đi về và đỗ xe tại khu vực trên. Đến khoảng 12 giờ trưa 17.1, ông xuống lấy xe thì phát hiện kính chắn gió phía sau bị vỡ vụn, nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên, nghi bị kẻ gian đập phá.

Xe của ông T. bị đập phá nhưng không mất đồ đạc Ảnh NVCC

Theo ông T., khoảng 2 tháng trước, ông đỗ xe tại đây thì một người đàn ông đến “xin tiền uống nước để trông xe”, nhưng ông không đồng ý, vì khu vực ông T. đỗ xe không có biển cấm, và không phải bãi xe nên không ai được phép thu tiền. Bị từ chối, người đàn ông đã lăng mạ, cầm gạch định đánh ông T.

“Tôi nghi ngờ người ở trong khu vự chung cư đã đập phá xe của tôi. Tôi đã làm đơn trình báo, nhờ công an vào cuộc điều tra , làm rõ sự việc. Nếu có dấu hiệu cố tình phá hoại tài sản, cần xử lý nghiêm, tránh tái diễn và gây bất an cho cư dân trong khu vực”, ông T. nói.

Theo ông T, khu vực Chung cư này nhiều cư dân vẫn đỗ xe tại đây Ảnh NVCC

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Phúc La cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của ông T., đơn vị này đã cử người xuống xác minh để làm rõ sự việc.

“Công an P.Phúc La đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hà Đông để làm rõ, tìm ra thủ phạm xử lý, tránh gây bất an trong cộng đồng”, vị lãnh đạo nói.