Người dân TP.HCM được đi chợ mua thịt cá ngay trên đường, bộ đội đưa về giúp

Chiều 25.9, PV Thanh Niên phối hợp với Thành đoàn TP.Thuận An và TP.Dĩ An (Bình Dương) tặng 216 phần sữa, nhu yếu phẩm cho trẻ em ở nhà trọ, trong đó 116 phần quà, sữa từ chương trình Túi an sinh do Báo Thanh Niên vận động.