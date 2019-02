Người miền Tây nghĩa tình mở trạm dừng chân cho người về quê ăn Tết

Người dân, công nhân, sinh viên... hễ chạy xe gắn máy ngang qua trạm để lên phà đều được các chiến sĩ, đoàn viên cười tươi đón chào và tặng quà là nước suối, khăn lạnh…

Trạm dừng chân nghĩa tình được đặt trên đường ĐT 842, đoạn thuộc ấp 2, xã An Bình B cách bến phà Hồng Ngự (Đồng Tháp), Tân Châu (An Giang) vài cây số. Công nhân, sinh viên... từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai khi về quê ở An Giang hay Kiên Giang đều qua phà này để rút ngắn hành trình. Trạm dừng chân sẽ ngưng hoạt động vào ngày 30 tháng Chạp (ngày 4.2).

Chị Phạm Thị Ngọc Hà, Bí thư Thị đoàn Hồng Ngự cho biết, dịp Tết năm nay, Thị đoàn còn phối hợp với Công an TX.Hồng Ngự thực hiện thêm mô hình “Chuyến xe nghĩa tình” đưa các chị em phụ nữ có con nhỏ quay lại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai miễn phí để làm việc sau đợt nghỉ tết.

Theo chị Hà, kinh phí cho mô hình "Chuyến xe nghĩa tình" là từ nguồn xã hội hóa, dự kiến sẽ có khoảng 4 chuyến (xe loại 45 chỗ). Nếu lượng người đăng ký nhiều thì sẽ tăng thêm chuyến.